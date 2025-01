Mundo Argentina determina transações de cartão de crédito em dólar e permitirá o uso da moeda americana em preços nas vitrines

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2025

Medidas confirmam promessa do presidente do país durante a campanha eleitoral. (Foto: Reprodução)

O Banco Central da República Argentina anunciou que, até 28 de fevereiro, as instituições intermediárias de pagamentos terão que habilitar transações com cartão de débito em dólar. A medida tem sido interpretada como um passo importante em direção a uma das principais promessas do presidente Javier Milei durante a campanha que o elegeu, em 2023: dolarizar a economia do país.

O banco central argentino também desenvolveu um programa para permitir que as pessoas realizem pagamentos parcelados em dólares ou pesos. A medida visa “fortalecer a competição cambial para permitir que pessoas e negócios utilizem a moeda que desejarem em suas transações diárias”, de acordo com um comunicado do banco central divulgado nesta quinta-feira.

O ministro da Economia, Luis Caputo, acrescentou em um post na rede social X que, a partir de sexta-feira (24), empresas poderão exibir etiquetas de preços de bens e serviços em dólares ou em outras moedas estrangeiras, junto com o custo em pesos, em estabelecimentos comerciais.

Separadamente, o autoridade monetária decidiu manter sua taxa de juros inalterada em 32% ao ano, frustrando as crescentes apostas dos investidores em um novo corte nos juros. Os mercados financeiros esperavam uma redução da taxa após a desaceleração da inflação anual em dezembro e a decisão do banco central de reduzir a taxa de depreciação mensal da moeda oficial de 2% para 1%.

Durante sua campanha presidencial, Milei prometeu incentivar a competição entre moedas na segunda maior economia da América do Sul, em um plano amplamente conhecido como “dolarização” para deter a hiperinflação no país.

Essa proposta gerou críticas da oposição porque era vista como impossível em meio à escassez de dólares no país. No entanto, o anúncio desta quinta-feira aponta na direção da promessa de Milei.

Controles

A Argentina ainda mantém uma série de controles cambiais e de capitais. Milei prometeu eliminar essas restrições neste ano, o que pode forçar o Banco Central a oferecer taxas de juros mais atrativas para evitar uma possível corrida cambial.

O Fundo Monetário Internacional (FMI), de quem a Argentina espera obter mais empréstimos para ajudar a eliminar os controles, há muito defende taxas de juros bem acima da inflação.

Dados do governo divulgados na semana passada mostraram que os preços subiram 2,7% em dezembro em relação a novembro, o terceiro mês consecutivo abaixo de 3% e em linha com a mediana das estimativas de economistas consultados pela Bloomberg. A inflação anual recuou para 117,8%, abaixo de um pico de quase 300% no ano passado.

O Banco Central argentino já reduziu as taxas de juros oito vezes desde que Milei assumiu o cargo em dezembro de 2023, quando os juros eram de 133%. Essa estratégia se tornou uma das partes mais heterodoxas da estratégia de Milei para desacelerar a inflação. (Com informações de “O Globo”)

2025-01-20