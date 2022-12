Mundial Argentina é a mais cotada e Marrocos aparece como “zebra”: veja as chances de cada Seleção ganhar a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Equipes disputam as semifinais nesta terça e quarta-feira. (Foto: Divulgação/Fifa)

Definidas as quatro Seleções semifinalistas da Copa do Mundo de 2022 (de um total de 32), intensificam-se também as projeções sobre quem será a campeã do torneio do Catar. Enquanto torcedores de todo o planeta aguardam pelos confrontos de Argentina contra Croácia (nesta terça-feira) e da França versus Marrocos (na quarta), outros apostam na estatística.

Especializado em probabilidades, o site fivethirtyeight.com já se arrisca a calcular os índices de chances para cada equipe levantar a taça – a finalíssima está marcada para o próximo domingo (18). Vamos lá:

A Argentina é a favorita à frente da França, com 37% de chances de voltar para casa com um tricampeonato (foi vencedora das edições de 1978, em casa, e de 1986, no México).

Os franceses têm a projeção de 35% para também ficarem com o terceiro título (levou o título em 1998 contra o Brasil, como anfitriã, e em 2018, na Rússia).

Já a Croácia, atual vice-campeã e que nunca venceu o torneio (o país foi fundado há pouco mais de 30 anos), aparece com 16% de possibilidades. Já o Marrocos é a sensação desta Copa e também a grande “zebra”: são apenas 13% de chances.

Chances de chegar à final

A Universidade Federal de Minas Gerais (UGMG), por sua vez, tem uma ferramenta de matemática que indica os seus próprios prognósticos. Começando pela pergunta: “Quais os times que estarão frente a frente na finalíssima?”.

Como combinação mais provável aparece Argentina X França, com 29,1%. A Argentina é a equipe com as melhores chances para chegar à decisão: tem 55,6% de probabilidade.

Isso porque tem boa vantagem contra a Croácia, com 42,2% de chance de vencer o duelo e 32,1% de perder. O empate tem uma probabilidade elevada (25,6%) e a ferramenta calcula que as seleções tem equipes iguais de avançarem nos pênaltis.

Entre França e Marrocos, quem tem os melhores números são os europeus. O time de Mbappé tem 47,1% de probabilidade de vitória, contra 32,3% da Seleção africana. Para o jogo terminar empatado e a decisão ir para os pênaltis, os números apontam 20,5%.

Se a final mais provável se confirmar, a “Bola de Cristal” da UFMG aponta uma vantagem da França na decisão, ainda que pequena. A atual campeã tem 44,9% de chance de vencer o duelo, enquanto a Argentina tem 44,2%. Para a Copa do Mundo do Catar ser decididas nos pênaltis, os números estão em 10,8%.

