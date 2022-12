Futebol Brasil termina a Copa do Mundo do Catar em sétimo, sua pior colocação desde 1990

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Seleção somou três vitórias, uma derrota e um empate na competição. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A campanha do Brasil na Copa do Mundo no Catar foi decepcionante. E os números mostram isso. Eliminada nos pênaltis para a Croácia, na última sexta-feira (9), pelas quartas de final, a seleção terminou em sétimo lugar. Essa é a pior colocação desde 1990.

Sob o comando de Tite, o Brasil foi o líder do Grupo G, com seis pontos. Nas oitavas de final, goleou a Coreia do Sul, por 4 a 1, antes de cair para a Croácia nos pênaltis depois do empate por 1 a 1. No geral, foram três vitórias, um empate e uma derrota, além de oito gols marcados e três sofridos.

Essa é a pior campanha desde 1990, quando caiu nas oitavas de final para a Argentina e terminou em nono lugar. Nas três Copas seguintes, o Brasil chegou na final, sendo campeão em 94 e 2002 e vice em 98.

A seleção brasileira ainda caiu outras três vezes nas quartas de final (2006, 2010 e 2018) – fez campanha melhores do que no Catar – e uma na semifinal, no histórico 7 a 1 para a Alemanha.

Se levarmos em conta todas as edições da Copa do Mundo, a seleção de 2022 tem a quarta pior campanha, superando apenas 1934, 1996 e 1990, quando terminou em 14º, 11º e 9º lugar, respectivamente.

Sem vencer a Copa há 20 anos, o Brasil iguala agora seu maior jejum de títulos na competição, de 24 anos, desde que foi campeão pela primeira vez. Anteriormente, o período de maior seca havia sido entre o tri (1970) e o tetra (1994).

Cálculo

A colocação das seleções é definida de acordo com a campanha de cada uma até a eliminação. O Brasil somou 10 pontos, com um saldo de 5 gols. Uma performance abaixo das de Holanda (11 pontos e saldo de 6) e Inglaterra (10 pontos e saldo de 9). Apenas Portugal, com 9 pontos e saldo de 6 teve campanha pior que a da seleção de Tite.

Entre os quatro primeiros, a classificação de cada equipe não depende da campanha prévia. Mas sim dos jogos que farão entre si. Aqueles que vencerem as semifinais decidirão quem será o campeão e o vice. Já os derrotados farão a disputa do terceiro lugar.

Levando em consideração toda a história da Copa do Mundo, esta foi a quarta pior campanha do Brasil. A seleção é a única a participar de todas as edições. Confira, abaixo, a performance brasileira em cada ano:

2022 (Catar) – 7º lugar

2018 (Rússia) – 6º lugar

2014 (Brasil) – 4º Brasil

2010 (África do Sul) – 6º lugar

2006 (Alemanha) – 5º lugar

2002 (Coreia do Sul e Japão) – Campeão

1998 (França) – Vice

1994 (EUA) – Campeão

1990 (Itália) – 9º lugar

1986 (México) – 5º lugar

1982 (Espanha) – 5º lugar

1978 (Argentina) – 3º lugar

1974 (Alemanha) – 4º lugar

1970 (México) – Campeão

1966 (Inglaterra) – 11º lugar

1962 (Chile) – Campeão

1958 (Suécia) – Campeão

1954 (Suíça) – 6º lugar

1950 (Brasil) – Vice

1938 (França) – 3º lugar

1934 (Itália) – 14º lugar

1930 (Uruguai) – 6º lugar

