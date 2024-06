Política Argentina envia ao Brasil lista de foragidos pelos atos do 8 de Janeiro em Brasília

20 de junho de 2024

Eles fugiram do Brasil enquanto cumpriam medida cautelares. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Itamaraty recebeu do governo da Argentina uma lista de 62 brasileiros investigados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro que entraram no país vizinho. Segundo o informe, 13 deles já saíram da Argentina e um teve a entrada recusada.

O documento atende a uma resposta do governo brasileiro sobre a situação de 143 foragidos dos atos golpistas. O ofício foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

No início de junho, a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para prender pessoas envolvidas nos ataques que “se furtaram da aplicação da lei penal”. As investigações apontaram que boa parte delas fugiu para a Argentina, Uruguai e Paraguai.

A maioria não passou pelas barreiras migratórias, mas uma parte pediu refúgio ao governo argentino. A partir desses dados, o departamento de migração elaborou este informe ao Itamaraty.

Com a comunicação do governo argentino, inicia-se o processo do pedido de extradição desses foragidos pelas autoridades brasileiras. A solicitação deve ser feita pela PF.

“Pacto de impunidade”

Na última quarta-feira (19), o porta-voz da Presidência da Argentina, Manuel Adorni, negou a existência de um “pacto de impunidade” entre o presidente Javier Milei e o ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL), para garantir asilo político aos condenados ou investigados por participação nos atos antidemocráticos.

“Claramente não fazemos pacto de impunidade com absolutamente ninguém. Você se referiu ao Bolsonaro, não, não fazemos pactos de impunidade, nem jamais faremos com ninguém. E, por outro lado, é efetivamente uma questão judicial. A justiça tomará as medidas correspondentes quando chegar a hora de tomá-las e nós as respeitaremos como respeitamos cada decisão judicial”, respondeu o porta-voz ao ser questionado por jornalistas durante uma coletiva.

Quando perguntado sobre como os fugitivos do 8 de Janeiro entraram na Argentina, e se isso estaria atrelado a uma suposta negligência das autoridades alfandegárias do país, o representante do governo disse não saber. Ardoni prometeu, ainda, que caso a justiça brasileira solicite algo aos argentinos, a decisão local “não se desviará da lei”.

