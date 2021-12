Mundo Argentina exigirá passaporte vacinal a partir de 1º de janeiro

Maiores de 13 anos que frequentam atividades de "maior risco epidemiológico" devem comprovar vacinação completa contra a Covid-19. Foto: Reprodução Maiores de 13 anos que frequentam atividades de "maior risco epidemiológico" devem comprovar vacinação completa contra a Covid-19. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo argentino vai exigir o passaporte de vacinação sanitária a partir de 1º de janeiro de 2022. De acordo com a decisão administrativa publicada no Diário Oficial do país, todas as pessoas maiores de 13 anos que frequentam atividades de “maior risco epidemiológico e sanitário” devem comprovar o esquema de vacinação completo contra a Covid-19.

A medida também estabelece que a vacinação deve ter sido aplicada há pelo menos 14 dias antes. Além disso, o passe de saúde deve ser apresentado a pedido do pessoal designado para verificação e em horário prévio, conforme a publicação.

E acrescenta que o estado de vacinação pode ser credenciado por meio do aplicativo no celular “Cuidar”. Quem não tiver acesso a este aplicativo poderá solicitar o certificado de vacinação em papel ou em formato digital junto ao órgão competente.

Primeira província argentina a solicitar

Tucumán foi a primeira província da Argentina a implementar o passe de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde da província, desde o anúncio da medida, a vacinação na região aumentou 140%.

Após observar os resultados, a ministra da Saúde da Argentina, Carla Vizzotti, antecipou que não descartou a possibilidade de implantação do passaporte da vacina em todo o país. Além disso, a partir de 21 de dezembro também será colocado em prática na capital Buenos Aires.

