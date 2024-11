Mundo Argentina não quer apoiar declaração sobre guerra sem condenação à Rússia

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Milei também deve se opor a tudo o que estiver relacionado à agenda 2030 da ONU. (Foto: CNN)

A oposição da Argentina à iniciativa de taxação dos super-ricos no âmbito do G20 não é a única divergência que o governo do presidente Javier Milei está colocando sobre a mesa nas negociações prévias à cúpula de chefes de Estado e de governo, que será realizada nos dias 18 e 19, no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio. Segundo informações confirmadas por fontes oficiais, e divulgadas em Buenos Aires pelo jornal El Cronista, a delegação argentina também deixou claro que não respaldará uma declaração presidencial que mencione o conflito entre Rússia e Ucrânia sem condenar o governo de Vladimir Putin, como pretendem os negociadores brasileiros e representantes de outros países.

Fontes da chancelaria argentina disseram ao El Cronista que o governo Milei “condena a invasão da Ucrânia” — algo que o Brasil de Lula também fez em votações nas Nações Unidas —, e não respaldará uma declaração que não mencione a responsabilidade do governo russo no conflito.

A posição dos argentinos torna inviável uma negociação, já que outros países, entre eles a própria Rússia, jamais aceitarão que uma condenação ao governo de Putin seja incluída no texto. A meta dos negociadores brasileiros é mencionar a guerra, assim como o conflito na Faixa de Gaza, sem condenar nenhum dos dois lados. Segundo explicou uma fonte oficial, “é a única maneira de chegar a um consenso”, abordando, apenas, temas como a defesa de um cessar-fogo, a busca da paz e a necessidade de promover a ajuda humanitária.

Milei mantém uma relação próxima com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que participou da cerimônia de posse do argentino, em dezembro do ano passado. Essa relação também condiciona a posição dos argentinos sobre um dos pontos mais sensíveis da declaração presidencial do G20.

A delegação chefiada por Milei também poderia boicotar pontos da declaração sobre combate às mudanças climáticas e tudo o que estiver relacionado à agenda 2030 das Nações Unidas.

A Argentina vem se diferenciando de muitos países da região em votações nas Nações Unidas. Recentemente, o governo de Milei foi um dos poucos que votou contra uma resolução para prevenir a violência contra as mulheres. Já um voto positivo da Argentina na resolução que condenou o embargo à Cuba levou ao afastamento da ex-chanceler do país, Diana Mondino.

Se o governo Milei insistir em divergir dos demais países do G20 em vários pontos da declaração seu país poderia ficar de fora do texto mais importante da cúpula.

