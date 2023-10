Mundo Argentina: Patricia Bullrich anuncia apoio a Javier Milei no segundo turno das eleições presidenciais

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Patricia Bullrich ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Patricia Bullrich, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina, anunciou nesta quarta-feira (25) que apoiará Javier Milei, candidato do La Libertad Avanza no segundo turno.

Ele disputa a Presidência contra Sergio Massa, do partido Unión por la Patria, na votação que ocorrerá em 19 de novembro. Bullrich se candidatou pelo partido Juntos por el Cambio, e o destino dos 6,2 milhões de votos que recebeu no primeiro turno, em 22 de outubro, será decisivo para decidir o novo presidente do país.

“A urgência do momento nos desafia a não sermos neutros”, disse Bullrich na entrevista coletiva. “A Argentina, do nosso ponto de vista, não pode reiniciar um novo ciclo kirchnerista liderado por Sergio Massa.”

No primeiro turno, o candidato governista e atual ministro da Economia da Argentina, Massa, ficou em primeiro lugar com 36,68% dos votos. Milei, o ultradireitista e autoproclamado libertário, ficou em segundo com 29,89%. Bullrich, candidata da direita conservadora, ficou pouco atrás com 23,85% dos votos.

Fontes dos dois partidos confirmaram que Milei e Bullrich se encontraram presencialmente na madrugada desta quarta-feira. A reunião teria ocorrido com a presença e na casa do ex-presidente argentino Mauricio Macri, do mesmo partido de Bullrich.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/argentina-patricia-bullrich-anuncia-apoio-a-javier-milei-no-segundo-turno-das-eleicoes-presidenciais/

Argentina: Patricia Bullrich anuncia apoio a Javier Milei no segundo turno das eleições presidenciais

2023-10-25