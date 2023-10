Rio Grande do Sul Venda de 23 imóveis do Rio Grande do Sul está agendada para novembro

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Pelo menos 23 imóveis pertencentes ao Estado serão colocados à venda, sendo 17 deles oriundos do acervo patrimonial imobiliário do Ipergs Foto: Humberto Alencastro/IPERGS (Foto: Humberto Alencastro/IPERGS) Foto: Humberto Alencastro/IPERGS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em novembro, 23 imóveis pertencentes ao Estado serão colocados à venda, sendo 17 deles oriundos do acervo patrimonial imobiliário do Ipergs (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul). Serão três certames, todos realizados na modalidade concorrência, com valor de referência que, somado, chega a R$ 5,8 milhões.

Doze imóveis do Ipergs, localizados em Porto Alegre, farão parte da primeira licitação, programada para 1º de novembro, às 9h.

São três lojas na avenida Ipiranga, no bairro Praia de Belas; três salas na rua Chile, no Jardim Botânico; uma loja na rua General Caldwell, no Menino Deus; uma loja na rua Dr. Barros Cassal, no Floresta; uma loja na avenida Bento Gonçalves, no Partenon; uma loja na rua Jerônimo Coelho, no Centro Histórico; uma loja na rua Dr. Timóteo, no Floresta; e uma loja na rua dos Andradas, no Centro Histórico.

Os imóveis já haviam sido disponibilizados em licitações anteriores e, neste certame, foram aplicados descontos de até 25% sobre o valor da avaliação de cada um dos bens.

Para o dia 6 de novembro, às 9h, está agendada a concorrência para a venda de outros cinco imóveis do Ipergs, situados em diferentes municípios do Estado. Estarão disponíveis uma loja em Candelária, no Vale do Rio Pardo, e terrenos urbanos com benfeitorias em Santo Augusto, no Norte do Estado; Montenegro, no Vale do Caí; Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo; e também na capital.

Seis lotes do Estado fazem parte da última concorrência, prevista para 8 de novembro, também às 9h. Estarão disponíveis um apartamento em Alegrete, na Fronteira Oeste, e uma loja em Porto Alegre, além de terrenos urbanos com benfeitorias nos municípios de Charqueadas, São Francisco de Paula, Venâncio Aires e Montenegro.

Os certames serão realizados no 2º andar do Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), localizado na avenida Borges de Medeiros, 1501, no Centro Histórico de Porto Alegre.

