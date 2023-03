Geral Argentina pede que Reino Unido retome as negociações sobre as ilhas Malvinas

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, se reuniu com seu par britânico, James Cleverly. (Foto: Reprodução)

O governo argentino voltou a pedir ao Reino Unido que reinicie as negociações sobre a soberania das Ilhas Malvinas, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Argentina nesta quinta-feira (2).

O pedido para retomar as negociações é o capítulo mais recente da reivindicação de longa data do país sul-americano sobre as ilhas administradas pelos britânicos, divergência que incluiu a guerra de 1982. As ilhas estão localizadas no Atlântico Sul a cerca de 600 quilômetros do continente argentino.

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, “formulou uma proposta para reiniciar as negociações pela soberania sobre a Questão das Malvinas” em reunião com o oficial britânico James Cleverly durante cúpula na Índia, disse o Ministério das Relações Exteriores.

O governo argentino também convidou o Reino Unido a “fazer uma reunião para resolver” a questão na Organização das Nações Unidas (ONU).

Ministro das Relações Exteriores britânico, Cleverly respondeu em um tuíte: “As Ilhas Malvinas são britânicas. Os habitantes das ilhas têm o direito de decidir seu próprio futuro –eles escolheram permanecer um território autônomo do Reino Unido no exterior.”

Um referendo de 2013 nas ilhas resultou em 99,8% dos votos pela permanência sob o controle britânico.

Assuntos concretos

A nota entregue por Cafiero a Cleverly assinala que a Argentina país buscou colaborar em assuntos concretos como voos, atividade científica na Antártida ou conservação e preservação dos recursos pesqueiros, “sem que a disposição demonstrada pela Argentina tenha sido reciprocamente respondida por seu governo”. Pelo contrário, “o Reino Unido tem praticado continuamente atos unilaterais, que foram oportuna e devidamente contestados pela República Argentina. Além disso, durante todo esse tempo, o governo britânico recusou-se consistentemente a retomar as negociações de soberania que são repetidamente solicitadas pelas Nações Unidas e exigidas pelo Artigo 2(3) da Carta”.

Cafiero destacou que essas ações são incompatíveis com a Resolução 31/49 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que insta as duas partes a se absterem de adotar decisões que impliquem a introdução de mudanças unilaterais na situação enquanto as Ilhas estão em processo de descolonização. As informações são da agência de notícias Reuters e do governo argentino.

