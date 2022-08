Mundo Argentina pode propor ao Brasil mudança no sistema de pagamentos em moeda local

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Embaixada argentina em Brasília está à frente de trabalho que busca equilibrar o comércio entre os dois países. Foto: Divulgação Embaixada argentina em Brasília está à frente de trabalho que busca equilibrar o comércio entre os dois países. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo da Argentina pode propor uma alteração no sistema de pagamentos em moeda local com o Brasil, devido à escassez de dólares no país e aos seguidos déficits comerciais da balança argentina. A informação foi dada pelo portal “Toda Notícia”, do canal de TV de mesmo nome.

O texto não revela o tipo de mudança a ser proposta. Em vigor desde 2008, o sistema de pagamentos é um mecanismo opcional para substituir as operações em dólar.

A embaixada argentina em Brasília está à frente de trabalho que busca equilibrar o comércio entre os dois países e tenta viabilizar reunião entre os presidentes dos bancos centrais das duas nações – Miguel Pesce e Roberto Campos Neto. O site informa que essa reunião pode ocorrer nos primeiros dias de setembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo