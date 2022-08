Política Campanha de Lula apresenta 15 ações contra fake news à Justiça Eleitoral

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ações envolvem vídeos de diversos assuntos com acusações ao ex-presidente. Entre eles estão o Pix, o 13º salário e trabalhadores de aplicativos de entrega. Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE Ações envolvem vídeos de diversos assuntos com acusações ao ex-presidente. Entre eles estão o Pix, o 13º salário e trabalhadores de aplicativos de entrega. (Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE) Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Coligação Brasil da Esperança, que tem como candidato o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 15 ações por propaganda irregular em razão de desinformação na internet. As ações pedem a derrubada de mais de 200 publicações nas plataformas Twitter, Facebook, Instagram, Kwai, Gettr, YouTube, TikTok, Telegram e em sites diversos.

As 15 ações envolvem vídeos de diversos assuntos com acusações ao ex-presidente. Em um deles, por exemplo, Lula toma água diretamente de uma garrafa e o vídeo insinua que ele estaria se alcoolizando durante seus discursos nos atos de campanha.

Há ainda falas envolvendo o Pix, o 13º salário, trabalhadores de aplicativos de entrega e até mesmo o kit do Ministério da Educação voltado à educação sexual (que ficou conhecido pejorativamente como “kit gay” e que foi amplamente divulgado nas eleições de 2018 contra o então candidato do PT e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad).

Movimento coordenado

Em nota, os escritórios Aragão e Ferraro Advogados e Zanin Martins Advogados afirmaram que o conjunto de vídeos apresentados “revela que há um grande movimento coordenado de grupos e apoiadores do candidato à reeleição Jair Bolsonaro para disseminação de notícias falsas, com o claro intuito de influenciar as eleições deste ano”.

“Um ponto de relevância é a variedade de redes sociais utilizadas para compartilhar as desinformações, de modo a alcançar o maior número de eleitores e eleitoras e, assim, influenciar negativamente o processo eleitoral. O alcance das publicações fica evidente pois há posts que chegam a 600 mil visualizações e compartilhamentos. As graves mentiras podem confundir o eleitorado brasileiro e, consequentemente, influenciar o resultado do pleito eleitoral”, afirmam os advogados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política