Comandantes dizem à Justiça Eleitoral que polícias militares estão preparadas para eleições

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Apreensão em torno da votação em outubro ganhou peso diante do acirramento do clima político, de ameaças antidemocráticas e de questionamentos. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Comandantes das polícias militares de todo o país reuniram-se nesta quarta-feira (24) com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e afirmaram que as corporações estão preparadas para garantir a segurança das eleições.

A apreensão em torno da votação em outubro ganhou peso diante do acirramento do clima político, de ameaças antidemocráticas e de questionamentos, sem provas, sobre a lisura do processo eleitoral.

Segundo o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais o encontro serviu como “reunião de alinhamento” sobre a atuação das polícias militares. “A reunião foi muito positiva. As polícias militares realizam o policiamento ostensivo antes, durante e após o pleito eleitoral em todo o país, além de apoiar a logística e as demandas de segurança pública da Justiça Eleitoral”, afirmou o coronel Paulo Coutinho, presidente do conselho e comandante da Polícia Militar da Bahia (PMBA).

Tranquilidade

Ao deixar o encontro em Brasília, o comandante da PM de Rondônia, James Padilha, disse que os comandantes afirmaram que “temos tropas ordeiras e disciplinadas”. “Nossas corporações estão plenamente preparadas para garantir a segurança das Eleições 2022”, acrescentou.

“Em relação ao momento, ao pleito eleitoral, não obstante à polarização, nós temos total isenção, imparcialidade e tranquilidade para dizer a todos e à sociedade que estamos em condição de proporcionar toda segurança e tranquilidade que a população precisa para que possa exercer livremente o direito ao voto e escolher o candidato que entende que é melhor para seu Estado, para nossa nação”, disse.

“O papel da Polícia Militar durante as eleições é dar essa tranquilidade que a população precisa”, acrescentou.

