Mundial Argentina prepara estratégia conjunta para enfrentar Mbappé na final da Copa

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em seis jogos nesta Copa, Mbappé participou diretamente de sete dos 13 gols. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A seleção argentina está preparando uma estratégia conjunta para parar a estrela Kylian Mbappé neste domingo (18) contra a França na final da Copa do Mundo, embora também deva cuidar de outros jogadores para vencer o jogo, disse o técnico Lionel Scaloni neste sábado.

“A estratégia para marcar Mbappé é mais um trabalho de equipe do que individual, e a França não é só Mbappé, eles têm outros jogadores que o servem e o tornam um jogador ainda melhor”, disse Scaloni a jornalistas.

“O jogo é Argentina contra França, além de (Lionel) Messi e Mbappé; ambos temos as armas necessárias para que o jogo possa ser decidido por outros jogadores, esperemos que (a vitória) caia do nosso lado”, acrescentou o técnico, que testou diferentes esquemas táticos.

Cinco gols

Tanto Messi quanto Mbappé, companheiros do Paris Saint Germain, marcaram cinco gols cada na Copa do Mundo e lideram suas seleções.

Em seis jogos nesta Copa, Mbappé participou diretamente de sete dos 13 gols. Além dos cinco marcados, que o colocam como artilheiro ao lado de Messi, o jogador também acumula duas assistências nestas partidas. Na vitória sobre Marrocos, na semifinal, ainda que não tenha marcado, participou da jogada do primeiro gol, no qual o rebote de sua finalização resultou no gol de Theo Hernández, e do segundo, em que seu chute sobrou nos pés de Kolo Muani.

“Ele é um dos grandes jogadores, é jovem e vai continuar melhorando”, disse Scaloni ao ser questionado se o francês conseguirá superar o que o capitão argentino conquistou em sua carreira.

A Argentina, campeã mundial em 1978 e 1986, venceu o Grupo C, que dividiu com Polônia, México e Arábia Saudita, e depois eliminou Austrália, Holanda e Croácia.

“A França tem jogadores com e sem a bola. Eles são letais. Você tem que jogar minuto após minuto e estamos preparados para isso.”

A torcida argentina foi maioria nos estádios durante o torneio e se fez sentir nas últimas partidas com suas canções de incentivo.

Ruas de Doha

Para a final, milhares de torcedores chegaram ao Catar nos últimos dias sem ingressos para acessar o estádio e pediram nas ruas de Doha a ajuda da federação argentina e da Fifa.

“Temos os melhores adeptos do mundo (…) lamento muito que não possam vir, é algo que nos escapa. Adoraria que pudessem estar lá, mas já tendo vindo sem ingresso é algo incrível”, disse Scaloni.

“Na Argentina, o futebol é mais que um esporte. Vimos imagens incríveis nas redes, coisas que emocionam. Que as pessoas tenham ficado felizes durante esta Copa do Mundo é algo maravilhoso”, finalizou o técnico. As informações são da agência de notícias Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundial