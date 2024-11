Mundo Argentina retira delegação da COP29

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O governo de Javier Milei já se tinha manifestado contra agendas que incluem negociações ambientais. Foto: Reprodução O governo de Javier Milei já se tinha manifestado contra agendas que incluem negociações ambientais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Argentina retirou sua delegação da COP29, que acontece no Azerbaijão, por ordem do Ministério das Relações Exteriores. Os integrantes da delegação estavam nos primeiros dias do evento, que começou na segunda-feira (11) em Baku, no Azerbaijão, mas já receberam ordem de Buenos Aires para se retirarem.

Outra parte da delegação que estava prevista viajar nesta quarta-feira (13) da Argentina para Baku não fará mais a viagem, e que a equipe que estava trabalhando na cúpula não continuará no evento. O governo de Javier Milei já se tinha manifestado contra agendas que incluem negociações ambientais.

Durante discurso na Assembleia das Nações Unidas, Milei acusou a ONU de querer “impor uma agenda ideológica” e se distanciou das metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

“Estamos diante do fim do ciclo. O coletivismo e a postura moral da agenda acordada colidiram com a realidade e já não têm soluções para oferecer aos problemas do mundo. Na verdade, eles nunca os tiveram”, afirmou Milei durante a cúpula.

Durante a campanha nas eleições, Milei foi ainda mais explícito sobre o assunto. “Todas essas políticas que culpam os humanos pelas alterações climáticas são falsas e a única coisa que procuram é angariar fundos para financiar socialistas preguiçosos que escrevem artigos de segunda categoria”, afirmou Milei quando era candidato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/argentina-retira-delegacao-da-cop29/

Argentina retira delegação da COP29

2024-11-13