Economia Argentina revive memórias de tempos incertos com inflação galopante

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

A Argentina enfrenta uma inflação de três dígitos, a mais elevada em mais de três décadas. (Foto: Reprodução)

Com a Argentina enfrentando uma inflação de três dígitos, a mais elevada em mais de três décadas e que poderá subir para perto de 200% até ao final do ano, argentinos têm relembrado memórias da hiperinflação do final da década de 1980 e de outras crises econômicas vividas pelo país.

O rápido aumento dos preços, que se acelerou este mês após o governo ter permitido uma desvalorização de quase 20% do peso, está prejudicando os consumidores, aumentando a pobreza e alimentando a ira dos eleitores antes das eleições gerais de outubro.

Com os preços muitas vezes variando diariamente, as memórias da inflação desenfreada dos anos anteriores regressaram, apesar das esperanças de que ainda possa ser evitada e de medidas governamentais como aumentos acentuados das taxas de juro e congelamentos de preços para conter os preços.

“É como um filme que já vimos várias vezes”, disse Roberto Gonzalez Blanco, um servidor público aposentado de 80 anos, que tem quatro filhas e 11 netos, um dos quais foi para a Austrália em busca de melhores oportunidades.

A elevada taxa de inflação, que o JP Morgan prevê que poderá atingir os 190% este ano, deixou quatro em cada 10 argentinos na pobreza, uma vez que os preços subiram mais rapidamente do que os salários, levando a uma crise no custo de vida e alimentando a raiva nas ruas. A inflação mensal de agosto provavelmente ultrapassará 10%, dizem os analistas.

O cenário também impulsionou o candidato presidencial radical Javier Milei, que ficou em primeiro lugar nas eleições primárias abertas de agosto, derrotando os dois principais partidos tradicionais e tornando-se o favorito numa corrida que continua a ser incerta.

Milei prometeu dolarizar a economia ao longo do tempo e fechar o banco central, culpando uma “casta” da elite política pela crise econômica em declarações violentas dirigidas a apoiadores que adoram o seu estilo abrasivo e sem restrições.

Nora Marful, de 63 anos, ex-bancária, disse sentir que nenhum dos candidatos presidenciais a representa como uma cidadã da classe trabalhadora. Milei competirá contra o atual ministro da Economia do governo de esquerda, Sergio Massa, e a conservadora ex-ministra da Segurança Patricia Bullrich.

“Tenho muito medo do que está por vir. Parece-me que é igual ao que vivi anos atrás, em 2015, em 2001”, disse, referindo-se a crises econômicas passadas no país. “A meu ver, esses personagens estão focados em um determinado setor, um setor de riqueza, de bem-estar, de classe alta. Eles se esquecem da classe média e dos pobres”.

Embora o final da década de 1980 tenha sido dominado pela inflação, o período por volta de 2001 foi de uma crise econômica e política mais intensa, que viu uma porta giratória de presidentes e um deles, Fernando De la Rua, fugirem do palácio presidencial de helicóptero em meio a manifestações.

A Argentina assistiu recentemente a alguns saques dispersos de lojas e supermercados, com mais de 100 detenções, embora a situação tenha diminuído nos últimos dias.

“A questão dos saques e tudo o que tem acontecido hoje em dia me atinge muito porque vivi 2001, que foi muito feio”, disse o aposentado Jorge Del Teso, de 68 anos, que tem três filhas e já trabalhou com finanças. “As pessoas estão fartas da política.” As informações são da agência de notícias Reuters.

