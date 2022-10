Futebol Argentina se preocupa com lesões de Di María e Dybala perto da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Dybala sentiu lesão em partida da Roma pela Série A. (Foto: Reprodução)

A pouco mais de um mês para a Copa do Mundo, a Argentina tem sérias preocupações com dois nomes importantes. Os meias-atacantes Ángel Di María e Paulo Dybala têm lesões musculares que neste momento os deixam como dúvidas para o torneio da Fifa.

A situação de Di María parece ser menos complicada num primeiro instante. O “Fideo” se machucou no primeiro tempo da derrota da Juventus para o Maccabi Haifa, na última terça-feira, e precisou ser substituído. Após um pique, o argentino levou a mão à coxa direita.

Segundo a “Gazzetta dello Sport”, o jogador fará exames na quinta, quando a Velha Senhora se reapresentar após folga nesta quarta. Em uma primeira avaliação, ainda em Israel, o diagnóstico era de uma lesão leve, com expectativa de recuperação de duas a três semanas.

Di María chegou à Juventus nesta temporada, depois de sair do PSG, mas tem convivido com lesões. Ao todo, este é o terceiro problema muscular do camisa 22, que disputou apenas sete partidas pela Bianconeri.

Se Di María, em um primeiro momento, aparenta ter chances de ir ao Mundial do Qatar, a situação de Dybala requer mais cuidados. A “Joya” teve um problema na coxa esquerda no último domingo, após cobrar um pênalti na vitória da Roma sobre o Lecce.

Também de acordo com a “Gazzetta dello Sport”, Dybala realizou exames nesta quarta, que constataram uma contusão muscular no reto femoral da coxa esquerda. O tempo de recuperação do atleta da Giallorossi pode ser de até seis semanas.

A Roma não trabalha mais com a ideia de ter Dybala neste ano, visto que o Campeonato Italiano vai até o dia 13 de novembro e só volta em janeiro de 2022, por conta da Copa do Mundo. Por isso, o jogador está liberado para se tratar visando o Mundial. As informações são do site Lance.

