Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Alejandro Domínguez diz que Copa não precisa de "estádios modernos e luxuosos", mas sim "voltar à essência". (Foto: Divulgação)

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, fez um apelo ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, para que a Copa de 2030 seja disputada na América do Sul. Seria, nas palavras do dirigente, “um gesto para honra a memória” de quem viabilizou a primeira edição da Copa do Mundo, organizada em 1930 no Uruguai.

A sede da Copa de Mundo de 2030 será decidida em 2024. Hoje existem duas candidaturas oficialmente lançadas: uma sul-americana formada por Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile, outra da Europa com Portugal e Espanha – que na semana passada incluiu a Ucrânia de maneira simbólica, sem detalhar quantos jogos seriam no país.

“Pode haver no mundo estádios mais luxuosos, mais modernos. Podemos até pensar que outros países podem fazer uma réplica do Estádio Centenário, mas a verdade é que só existe um Estádio Centenário”, declarou Alejandro Domínguez, sobre o estádio erguido em Montevidéu para abrigar jogos da primeira Copa da história, em 1930.

Em seu discurso, o presidente da Conmebol apelou a uma “volta às origens” do futebol.

“A história não se compra com dinheiro, o luxo não faz história. Eu te convido [ao presidente da Fifa] a fazer um Mundial aqui, em 2030, que se joguem com os mesmos uniformes [de 1930], voltar à essência. Nós estamos prontos para fazer a Copa em 2030.”

O discurso ocorreu durante uma visita de Gianni Infantino ao Paraguai, para a inauguração de um centro de treinamento dedicado ao futebol feminino.

Conmebol e Uefa, que estão em lados opostos nessa disputa pela sede da Copa de 2030, recentemente abriram um escritório conjunto em Londres e criaram uma série de ações – como a disputa da “Finalíssima”, entre os campeões da Copa América e da Euro, a Intercontinental Sub-20 e outros torneios.

