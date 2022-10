Futebol A partir do ano que vem, todas as fases da Libertadores e da Copa Sul-Americana terão árbitro de vídeo

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Até este ano, tecnologia só era usada a partir das oitavas de final. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A partir de 2023 a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana terão árbitro de vídeo (VAR) em todas as suas fases. A decisão foi tomada pela Conmebol nesta terça-feira (11), durante uma reunião de Conselho no Paraguai, que contou com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Em 2022, as duas competições usaram a tecnologia apenas a partir das oitavas de final. Do ano que vem em diante, haverá VAR também nos mata-matas prévios à fase de grupos. A tecnologia também será usada nos jogos da Recopa Sul-Americana.

Neste ano, dois clubes brasileiros pediram formalmente para a Conmebol usar a tecnologia desde a fase de grupos: o primeiro foi o América-MG, que logo teve seu pedido endossado pelo Atlético-MG.

Na reunião desta terça, o Conselho da entidade avaliou que existem condições para instalação do VAR em todos os estádios que poderão receber partidas da Libertadores e da Sul-Americana em 2023.

A Copa Libertadores foi o primeiro torneio internacional de clubes a usar o VAR, em 2018. Desde 2020 a entidade também passou a publicar os áudios e vídeos com os diálogos entre a cabine do VAR e os árbitros de campo.

