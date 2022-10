“Não sei se somos os grandes candidatos, mas a Argentina é, sim, candidata sempre, pela história, pelo que significa. Ainda mais agora no momento que chegamos. Mas não somos os maiores favoritos, para mim. Há outras seleções que estão acima de nós hoje, mas estamos muito perto”, destacou.

Messi garantiu estar bem fisicamente depois de fazer a pré-temporada completa, diferentemente do ano anterior, quando resolveu seu futuro tarde e só estreou no PSG com o Campeonato Francês em andamento. Ele garante que agora está com “outra cabeça, outra mentalidade” – e não escondeu a ansiedade por novembro, quando começa a Copa do Mundo.

“Estou contando os dias para o Mundial. Há um pouco de ansiedade e nervosismo ao mesmo tempo. Querer que seja logo, e o nervoso de estar ali, o que vai acontecer. De ser o último de como iremos. Não vemos a hora que chegue, e também há o medo de querer que vamos bem.”

Melhor da história

Uma eleição realizada pela revista “FourFourTwo” elegeu Messi como o melhor jogador de todos os tempos. A tradicional publicação inglesa divulgou nesta segunda-feira (10) a versão 2022 de uma lista com os 100 melhores atletas na história do futebol, trazendo o atual camisa 10 da Argentina na primeira colocação. Diego Maradona ficou com o segundo lugar, e o português Cristiano Ronaldo, com o terceiro. O Rei Pelé aparece em quarto.

Esta é uma espécie de atualização de uma lista publicada pela mesma revista em 2017, que indicou Maradona como o melhor de todos os tempos. Na ocasião, Messi ficou em segundo, e Pelé, em terceiro. O top 10 da edição 2022 ainda traz o brasileiro Ronaldo em 10º, mesma posição que ele ocupou há cinco anos.