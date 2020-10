Mundo Argentina supera os 16 mil casos de coronavírus em 24 horas, um recorde

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

O país também contabilizou 401 mortos em um dia. Somam 22.226 as pessoas que morreram pela Covid-19, segundo o boletim oficial Foto: Reprodução

A Argentina registrou nesta quarta-feira (07) um recorde de 16.447 contágios do novo coronavírus em 24 horas, chegando a um total de 840.902 casos em todo o país, informou o Ministério da Saúde.

O país também contabilizou 401 mortos em um dia. Somam 22.226 as pessoas que morreram pela Covid-19, segundo o boletim oficial. Atualmente, as regiões mais afetadas são algumas cidades do interior da província de Buenos Aires, as províncias de Tucumán (norte), Santa Fe (centro-leste) e Córdoba (centro).

Até agosto, a região metropolitana de Buenos Aires, onde vivem 15 milhões de pessoas, um terço da população argentina, concentrava 90% dos contágios, mas este índice caiu para 65%, com o deslocamento dos casos para as províncias.

Os leitos de terapia intensiva estão com ocupação de 62,8% em nível nacional e 63% na região metropolitana de Buenos Aires, segundo o Ministério da Saúde. A população argentina está em confinamento desde 20 de março, mas as autoridades vêm flexibilizando as medidas gradativamente.

