Notas Mundo Argentina suspende vistos devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

A Argentina suspendeu nesta quinta-feira, de maneira temporária, a emissão de vistos para pessoas provenientes de China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Irã, Reino Unido, União Europeia e os países do área Schengen para evitar o avanço dos casos de coronavírus no país sul-americano.

