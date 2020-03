Notas Mundo Washington ameaça Irã após morte de americanos no Iraque

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Nesta quinta-feira, Washington ameaçou milícias pró-iranianas com medidas de retaliação após a morte de dois soldados americanos em um ataque contra uma base da coalizão internacional anti-jihadista no Iraque. “Todas as opções estão sobre a mesa enquanto trabalhamos com nossos aliados para punir os culpados”, disse o secretário da Defesa, Mark Esper.

