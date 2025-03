Esporte Argentina tenta quebrar jejum em casa contra a Seleção Brasileira

A última vez que a Argentina venceu o Brasil, em casa, por jogos das Eliminatórias, foi em 8 de junho de 2005. Foto: Arquivo/CBF A última vez que a Argentina venceu o Brasil, em casa, por jogos das Eliminatórias, foi em 8 de junho de 2005. (Foto: Arquivo/CBF) Foto: Arquivo/CBF

A Argentina terá um ambiente de festa para enfrentar o Brasil nesta terça-feira (25), no Monumental de Nuñez, pelas Eliminatórias. Líder das Eliminatórias, a Albiceleste, inclusive, poderá entrar em campo já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a depender do resultado da partida entre Bolívia e Uruguai.

Contudo, apesar do momento positivo vivido pela equipe de Lionel Scaloni e do clima festivo, os argentinos tentarão quebrar um longo jejum contra a Seleção Brasileira.

A última vez que a Argentina venceu o Brasil, em casa, por jogos das Eliminatórias, foi em 8 de junho de 2005.

Na ocasião, a seleção comandada por José Pekerman venceu por 3 a 1, com gols de Hernán Crespo (2) e Juan Román Riquelme. O gol brasileiro foi anotado por Roberto Carlos.

Os argentinos foram a campo com: Abbondanzieri, Coloccini, Ayala, Heinze e Sorín; Lucho González, Mascherano, Kily Gonzálvez e Riquelme; Saviola e Crespo.

Já o Brasil foi escalado por Carlos Alberto Parreira da seguinte forma: Dida, Cafu, Juan, Roque Júnior e Roberto Carlos; Emerson, Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Robinho e Adriano.

Com aquele triunfo no Monumental de Nuñez, mesmo palco do clássico desta terça, a Albiceleste se garantiu na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

De lá para cá, as duas seleções se enfrentaram outras três vezes em território argentino por Eliminatórias. Em 2009, o Brasil saiu vitorioso em Rosario por 3 a 1. Já em 2015, no Monumental, as equipes empataram por 1 a 1. No último encontro entre elas na Argentina, disputado em 2021, empate por 0 a 0, em San Juan.

