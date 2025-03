Mundo Cineasta palestino vencedor do Oscar é liberado por Israel

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

Na segunda-feira (24), Abraham afirmou que ele foi espancado por colonos judeus na Cisjordânia e, depois, detido por soldados de Israel. Foto: Reprodução Na segunda-feira (24), Abraham afirmou que ele foi espancado por colonos judeus na Cisjordânia e, depois, detido por soldados de Israel. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O cineasta palestino e vencedor do Oscar Hamdan Ballal, detido após ser espancado por colonos judeus, foi liberado da prisão por Israel nesta terça-feira (25), afirmou o codiretor do filme “Sem Chão” com Ballal.

“Hamdan Ballal está livre e está prestes a ir para a casa com sua família”, disse o jornalista israelense Yuval Abraham, que dirigiu o documentário ao lado de Ballal. Os dois levaram o Oscar de Melhor Documentário deste ano.

Na segunda-feira (24), Abraham afirmou que ele foi espancado por colonos judeus na Cisjordânia e, depois, detido por soldados de Israel. O Exército israelense confirmou a prisão, alegando que ele lançou pedras contra os colonos judeus.

Segundo Abraham, a advogada de Ballal disse que ele passou a noite em uma delegacia de Israel e foi agredito por soldados no local.

Nesta terça, a advogada de Ballal afirmou ter feito contato com ele e disse que o palestino relatou ter passado a noite sendo agredido e com uma venda nos olhos dentro de uma delegacia de Israel.

Tentativa de roubo de ovelhas

Também nesta terça, o prefeito de Susiya, cidade na Cisjordânia, disse que a agressão contra Ballal começou após colonos judeus na Cisjordânia tentarem roubar ovelhas de casas palestinas.

Após o ataque, Hamdan foi algemado e vendado a noite toda em uma base do Exército enquanto dois soldados o espancavam no chão, disse sua advogada Leah Tsemel depois de falar com ele agora há pouco. Ele ainda está detido na delegacia de polícia de Kiryat Arba.

Ballal estava participando de um encontro pelo fim do jejum diário do Ramadã na vila de Susiya, perto de Hebron, quando um grupo de colonos atacou a reunião e tentou roubar ovelhas do grupo.

(As informações são do G1)

