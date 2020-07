Mundo Argentina vai testar vacina para o coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

A Argentina superou 90.000 infecções pelo coronavírus, com 1.749 mortes e quase 40.000 pacientes recuperados Foto: Reprodução A Argentina superou 90.000 infecções pelo coronavírus, com 1.749 mortes e quase 40.000 pacientes recuperados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Argentina foi selecionada para testar uma vacina contra a Covid-19, em um projeto promovido pela multinacional BioNTech-Pfizer, anunciou o presidente Alberto Fernández.

“A Argentina é o único país da região onde uma das fases de testes de uma possível vacina contra a Covid-19 será realizada”, escreveu Fernández em uma rede social nesta sexta-feira (10).

A empresa alemã BioNTech e o laboratório farmacêutico americano Pfizer relataram resultados preliminares positivos para a iniciativa conjunta de vacinação contra o novo coronavírus em 45 participantes há uma semana.

A vacina experimental BNT162b1 “é capaz de gerar uma resposta de anticorpos neutralizantes em seres humanos em níveis maiores ou iguais aos observados nos soros convalescentes, e o faz em doses relativamente baixas”, disse Ugur Sahin, diretor-executivo da BioNTech, citado em um comunicado de ambas as empresas em Washington.

Na capital argentina, as empresas explicaram em nota divulgada nesta sexta-feira que “a seleção de um centro na Argentina para realizar esses estudos foi baseada em diferentes fatores, que incluem a experiência científica,as capacidades operacionais da equipe do pesquisador principal, o epidemiologia da doença, assim como a experiência anterior da Argentina na condução de estudos clínicos”.

O anúncio em Buenos Aires foi feito no final de uma audiência do presidente com os executivos da empresa e a Fundación Infant, na residência oficial de Olivos. As empresas planejam iniciar a primeira fase dos estudos em julho, assim que receberam as aprovações regulatórias.

A vacina da Pfizer Inc. e da BioNTech SE é uma das doze que estão sendo testadas em seres humanos (fase clínica) em todo o mundo, de acordo com registros da OMS (Organização Mundial da Saúde), informou o governo em comunicado à imprensa. A Argentina superou 90.000 infecções pelo coronavírus, com 1.749 mortes e quase 40.000 pacientes recuperados.

