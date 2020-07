Mundo Rússia revisa para cima o número de mortos por coronavírus em maio

11 de julho de 2020

O total diário registrado pelas autoridades havia sido de 3.633 mortos pela Covid-19 entre 2 de maio e 1º de junho Foto: Reprodução/Twitter O total diário registrado pelas autoridades havia sido de 3.633 mortos pela Covid-19 entre 2 de maio e 1º de junho. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Ao menos 7.444 pessoas morreram em maio por causa do novo coronavírus na Rússia, o dobro do número anunciado inicialmente, disseram estatísticas oficiais nesta sexta-feira (10). O total diário registrado pelas autoridades havia sido de 3.633 mortos pela Covid-19 entre 2 de maio e 1º de junho.

No entanto, a agência de estatísticas de Rosstat, encarregada de fornecer dados demográficos, anunciou nesta sexta um total de 7.444 pessoas cuja “principal causa da morte” foi o novo coronavírus, revisando para cima o anunciado anteriormente.

Segundo a Rosstat, incluindo todas as causas, o número de mortos na Rússia em maio foi de 172.914, 18 mil a mais que no mesmo mês do ano anterior. Há meses, a Rússia é criticada em relação aos seus dados oficiais sobre as mortes causadas pelo novo coronavírus, muito inferiores aos de outros países europeus.

Embora haja suspeita de manipulação, as autoridades argumentam que o baixo número é resultado de “uma política de testes em massa e fortes medidas tomadas desde o início da epidemia”. A Rússia tem um total de 713.936 casos da Covid-19 até esta sexta-feira, dos quais 11.017 morreram, segundo dados oficiais.

