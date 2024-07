Esporte Argentina vence o Equador nos pênaltis e garante a primeira vaga na semifinal da Copa América

Nos pênaltis, Messi desperdiçou e foi salvo por Dibu Martínez, que defendeu duas cobranças. Foto: AFA/Divulgação Nos pênaltis, Messi desperdiçou e foi salvo por Dibu Martínez, que defendeu duas cobranças. (Foto: AFA/Divulgação) Foto: AFA/Divulgação

Argentina e Equador se enfrentaram, nesta quinta-feira (4), no NRG Stadium, em Houston (EUA), em jogo válido pelas quartas de final da Copa América. Mesmo sem inspiração, os argentinos marcaram com Lisandro Martínez e venceram o primeiro tempo. No fim, Kevin Rodriguez empatou o jogo e levou a partida para os pênaltis. Os campeões mundiais agora aguardam o vencedor do duelo entre Venezuela e Canadá, que se enfrentam, nesta sexta-feira (5), às 22h, em Dallas.

Os equatorianos começaram a partida de maneira mais agressiva, principalmente com Sarmiento, Páez e Valencia. Mesmo assim, não conseguiram balançar as redes, o que é um vacilo que não pode acontecer contra a Argentina. Em um escanteio cobrado por Messi, Mac Allister desviou e Lisandro Martinez, de cabeça, abriu o marcador.

No segundo tempo, o jogo seguiu a mesma pegada. Agressiva, a seleção do Equador conseguiu um pênalti, mas Enner Valencia jogou na trave, praticamente destruindo os sonhos de uma vaga equatoriana. Sorte do Equador, e de Valencia, que Yeboah colocou na cabeça de Kevin Rodriguez para empatar o confronto.

Nos pênaltis, Messi desperdiçou e foi salvo por Dibu Martínez, que defendeu duas cobranças.

Ficha técnica

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez e Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo de Paul e Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martinez e Julián Álvarez. Lionel Scaloni.

Equador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, William Pacho e Piero Hincapié; Alan Franco e Moisés Caicedo; John Yeboah, Kendry Páez e Jeremy Sarmiento; Enner Valencia. Técnico: Félix Sánchez.

