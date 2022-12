Esporte Argentina X França: quanto custa o ingresso para a final da Copa do Mundo?

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cambistas oferecem ingressos para jogo entre Argentina e França por até R$ 21 mil Foto: Reprodução Cambistas oferecem ingressos para jogo entre Argentina e França por até R$ 21 mil (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quem quiser assistir à final da Copa do Mundo, no Estádio Lusail deve abrir o bolso. Os ingressos para o duelo entre Argentina e França, neste domingo (18), estão escassos e têm preços salgados.

Na venda oficial da Fifa, os preços dos ingressos para a decisão do Mundial variavam entre 2.200 e 5.850 rials qatarianos (R$ 3.200 e R$ 8.540). A entidade também ofereceu bilhetes com visão obstruída, com custo entre R$ 1.280 e R$ 2.570.

O problema é que esses ingressos estão esgotados. Não há mais como comprar as entradas diretamente da Fifa. A única maneira de consegui-las é na revenda do mercado paralelo e, assim, o preço sobe de forma exponencial.

A poucos dias do duelo decisivo, por exemplo, cambistas oferecem entradas com valores até sete vezes maiores que o preço original. Os ingressos para o pior setor do estádio, que custavam R$ 3,2 mil na venda oficial, estão sendo vendidos entre US$ 2,5 mil (R$ 13 mil) a US$ 4 mil (R$ 21 mil). Ingressos de setores mais caros têm preços ainda maiores.

Em função da dificuldade em conseguir ingressos, cerca de 300 torcedores argentinos ocuparam, nesta quinta-feira, a calçada em frente ao hotel dos dirigentes da AFA (Associação de Futebol Argentino), em Doha. Eles exigem que a entidade distribua entradas ou que ajude a conseguir bilhetes “a preços oficiais”.

Final do Mundial

Neste domingo (18), às 12h, Argentina e França vão disputar a final da Copa do Mundo do Catar 2022.

A França foi a segunda seleção a se classificar, na quarta-feira (14), após derrotar o Marrocos por 2 a 0 na semifinal. A Argentina garantiu sua vaga na terça (13), ao vencer a Croácia por 3 a 0. Marrocos e Croácia, portanto, decidem quem fica com o terceiro lugar da Copa do Mundo.

Quanto ganha

A seleção campeã ganhará US$ 42 milhões por terminar em primeiro lugar. A Fifa paga as premiações do Mundial para as federações em etapas. Quanto mais uma seleção avança no torneio, mais ela ganha. Só pela participação no torneio, as seleções faturam US$ 1,5 milhão.

Quantos títulos

Bicampeã mundial, a França busca o tricampeonato na Copa do Mundo 2022. A França é a primeira seleção a chegar a duas finais consecutivas de Copa do Mundo desde o Brasil, em 1994 e 1998.

A seleção sul-americana soma duas conquistas na história e busca o tricampeonato. A Seleção argentina alcançou a final na Copa do Mundo de 2022 após vencer a Croácia. Esta é a sexta vez que os argentinos alcançaram a grande decisão do torneio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte