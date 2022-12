Futebol Argentinos tomam as ruas do país para comemorar a conquista da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Comemorações em Buenos Aires duraram até a noite. (Foto: Reprodução/Vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A espera de 36 anos acabou. Com a vitória nos pênaltis contra a França por 4 a 2, a Argentina conquistou o terceiro título da Copa do Mundo na sua história. Em comemoração, os argentinos tomaram as ruas das cidades do país neste domingo, dia 18. Em Buenos Aires, logo após o fim da disputa de pênaltis, a população tomou conta do Obelisco, ponto turístico da capital da Argentina e um dos lugares em que as pessoas se juntavam para acompanhar todas as partidas da seleção de Messi na Copa do Catar.

Parecia um mar de gente festejando a conquista. A festa não tinha hora para acabar. O torcedor argentino nunca duvidou de sua seleção e sempre acreditou em Messi. Havia uma harmonia como nunca antes entre o time de Scaloni e o povo. Desde muito antes da conquista, os argentinos já se rendiam ao fato de que seria a última Copa de seu camisa 10. Os que conseguiram, juntaram dinheiro para viajar ao Catar. O país enfrenta muitos problemas financeiros. Mesmo assim, Messi e companhia fizeram sua gente esquecer por 30 dias de todos os problemas.

A comemoração pelo tricampeonato da albiceleste não se limitou às ruas da Argentina. Após a disputa de pênalti, torcedores da seleção espalhados ao redor do mundo não se contiveram e passaram a comemorar a conquista.

Rosário

Outro lugar que teve muita feste neste domingo foi em Rosário, cidade natal de Lionel Messi e Angel Di María, responsáveis pelos gols da Argentina no empate em 3 a 3 na final contra a França. A festa foi total assim que o jogo acabou nas cobranças de pênaltis. A Argentina colocou a terceira estrela em sua camisa.

“Este time merece. Isso é uma loucura, mais do que todo o Messi, que nunca desistiu e se esforçou tanto. Ele nunca desistiu. Ele é ótimo”, disse à AFP Martín Reina, de 23 anos.

“Essa seleção une todo mundo. Eles veem a torcida do Central e do Newell se abraçando, cantando. É a coisa mais linda que existe. Todo mundo canta e torce pela seleção. Neste mês de dezembro, a seleção nos deu sete dias para comemorar, para estarmos todos unidos sem distinção”, diz Nahuel Cantero, comediante de 21 anos.

Neste domingo, a cidade de Messi acordou coberta de bandeiras e camisas albiceleste. Um som de trombeta entoando os habituais hinos argentinos de campo desceu para a rua do alto de um prédio. Em outras varandas, alguns responderam cantando os versos. Com o tricampeonato mundial de sua história, depois da Argentina-1978 e do México-1986, a festa promete durar muito em Rosário.

Os torcedores ainda vão se juntar novamente na capital Buenos Aires para recepcionar os jogadores, que deve acontecer na noite de segunda-feira ou na terça de manhã.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol