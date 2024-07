Brasil Arranha-céus, praias e conservadorismo: Balneário Camboriú se torna reduto da direita no País

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Prefeitura de Balneário Camboriú executou projeto de projeto de R$ 68 milhões para estender por mais 50 metros a faixa de areia, mas depois de terminado, o mar voltou a avançar sobre a orla. (Foto: Prefeitura de Balneário Camboriú/SC)

Em meio às dezenas de arranha-céus e à enorme faixa de areia alargada artificialmente da Praia Central, cresce uma direita que parece gostar da sombra dos grandes prédios de Balneário Camboriú (SC). A cidade vem se tornando um paraíso para os conservadores brasileiros, que se sentiam mais tímidos após derrotas no campo político, como a vitória de Lula em 2022 e as diversas investigações abertas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Neste sábado e domingo, Balneário recebe o evento Conservative Political Action Conference (CPAC) Brasil. Nascido nos Estados Unidos e importado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para o Brasil, o evento conta com presenças conhecidas da direita, como o próprio Jair Bolsonaro, o presidente da Argentina, Javier Milei – que trocou a reunião da cúpula do Mercosul no Paraguai pelo evento, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o ex-candidato à presidência do Chile, José António Kast, derrotado por Gabriel Boric em 2021.

A primeira edição do evento em solo nacional ocorreu em 2019, em São Paulo. O CPAC também já foi levado à Campinas, à Brasília e para Belo Horizonte. Em 2024, é a vez da cidade que deu 74,5% dos votos válidos para Bolsonaro nas eleições de 2022 e que pode eleger o quarto herdeiro do ex-presidente, Jair Renan Bolsonaro.

O 04, como é conhecido, é pré-candidato a vereador na cidade e deve usar o evento para alavancar a própria candidatura junto ao pai. Ele estava atuando como auxiliar parlamentar no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC). Em março deste ano, a Justiça do Distrito Federal (DF) tornou Jair Renan réu por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.

Em nota, a defesa de Jair Renan afirmou à época que “foi vítima de um golpe montado por pessoa, que apenas depois se soube ser conhecida pela polícia e pela Justiça.” Os advogados disseram ainda que “tudo ficará esclarecido no curso do processo”.

Além do pré-candidato a vereador, o governador Jorginho Mello (PL) e o prefeito de Balneário, Fabrício Oliveira (PL), também será um dos palestrantes do eventos. Oliveira já está no segundo mandato e deve apoiar o pré-candidato do PL na cidade, Peeter Grando.

“Dubai brasileira”

Balneário Camboriú viu seu turismo aumentar em mais de 25% no último verão, principalmente por conta de posts nas redes sociais que viralizaram mostrando pontos “instagramáveis” e carros de luxo andando pela orla. Em janeiro deste ano, a cidade registrou o metro quadrado mais caro para venda residencial do Brasil, segundo levantamento do FipeZap.

A cidade é apelidada de “Dubai brasileira” por conta dos arranha-céus que inundam a paisagem. Os prédios estão concentrados na orla da Praia Central, onde a prefeitura alargou a faixa de areia de 25 para 70 metros, já que os edifícios acabavam criando sombras na praia a partir do início da tarde.

As obras para o aumento começaram em março de 2021 e foram entregues no mesmo ano. No entanto, menos de dois anos após a conclusão, um trecho foi engolido pelo mar no ano passado. Esta parte da praia acabou recebendo um alargamento maior por conta desta situação, que já era prevista pela prefeitura. Após as obras, a faixa na Barra Sul chegou a 180 metros. Com o avanço do mar no ano passado, a extensão havia diminuído para 110 metros.

Ainda assim, os prédio da cidade não param de crescer. Balneário tem os dez edifícios mais altos do Brasil, conforme levantamento feito em abril pelo especialista em mercado imobiliário e CEO do Grupo Sort, Renato Monteiro, na plataforma global Skyscraper Center, que lista os maiores prédios do mundo. O Triumph Tower (ainda em lançamento) será o maior edifício da América Latina, com mais de 500 metros de altura.

Baladas e aglomeração

A cidade também é conhecida pela vida noturna agitada. De acordo com um levantamento publicado pela revista DJ Mag, que cobre o segmento de música eletrônica, a boate Greenvalley, em Balneário Camboriú, foi considerada a segunda melhor balada do gênero no mundo.

Balneário oferece diversas opções de baladas, independente do estilo musical preferido – eletrônico, pop, sertanejo ou rock. O Taj Bar, um dos bares mais conhecidos do Brasil e que também tem uma filial em Assunção, no Paraguai, é um dos lugares preferidos dos turistas e moradores. As informações são do jornal O Globo.

