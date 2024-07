Brasil Indiciado pela Polícia Federal, Bolsonaro é recebido por multidão em Santa Catarina para evento conservador

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

"Não tenho ambição pelo poder, tenho obsessão pelo Brasil, em que pese qualquer outras questões que nos atrapalhe", afirmou o ex-presidente. (Foto: Agência Brasil)

Centenas de pessoas se aglomeraram em frente ao hotel onde o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) se hospeda na Avenida Atlântica, em frente à praia de Balneário Camboriú, para participar da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) nesse fim de semana. O evento no Brasil é organizado pelo filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O antigo chefe do Executivo foi indicado pela Polícia Federal nessa quinta-feira (4) no inquérito que apura o desvio de joias do acervo presidencial.

O ex-presidente chegou ao local por volta das 21h25 e foi recebido por gritos de “mito, mito” e “fora Lula”. Bolsonaro apertou a mão de alguns apoiadores, mas não parou para falar com ninguém. Policiais e guardas municipais tiveram que conter a multidão que tentava se aproximar do ex-chefe do Executivo, e permaneceram na porta do hotel para impedir a entrada de quem não for hóspede.

Churrasco com prefeito

Antes de chegar ao hotel, Bolsonaro jantou em uma churrascaria com o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PL), o governador de Santa Catarina Jorginho Mello (PL), o senador Jorge Seif (PL-SC) e o filho 04, o pré-candidato a vereador de Balneário Camboriú Jair Renan.

Apesar da cidade sediar o evento conservador neste fim de semana, o clima em Balneário Camboriú é tranquilo. Havia um carro com um boneco de Bolsonaro circulando à beira-mar. Já o hotel no qual Bolsonaro e outros bolsonaristas estão presentes está cheio. A hospedagem estendeu uma bandeira do Brasil e uma da Argentina em sua recepção, em menção à presença do presidente da Argentina Javier Milei .

Além do ex-presidente figuram no local políticos como a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC), o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP) e o ex-secretário Mario Frias. O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) também participou do evento.

O presidente da Argentina deverá discursar no CPAC no domingo (7). O evento, em sua quinta edição no país, reúne ainda representantes do bolsonarismo de outros estados, como os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Ricardo Salles (PL-SP), o senador Magno Malta (PL-ES) e o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL). Todos eles serão palestrantes na conferência.

Obsessão pelo Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro ignorou as acusações que pesam contra ele em seu primeiro discurso após o indiciamento pela Polícia Federal no caso das joias sauditas. Em breve fala, ele criticou o PT, a quem chamou de “partido do trambique” e a imprensa. A fala de Bolsonaro abriu a na manhã desse sábado. “Não tenho ambição pelo poder, tenho obsessão pelo Brasil, em que pese qualquer outras questões que nos atrapalhe”, afirmou. As informações são do jornal O Globo e do Terra.

