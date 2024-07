Rio Grande do Sul Rompimento de adutora da Corsan provoca interdição de ponte provisória em Guaíba

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Prefeitura trabalha para resolver o problema ainda neste fim de semana. (Foto: Lucas Wink/Prefeitura de Guaíba)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O rompimento de uma adutora da Corsan em Guaíba (Região Metropolitana de Porto Alegre), nesse sábado (6), resultou na emissão de um jato de água cuja intensidade foi responsável pelo desbarrancamento de terra sob a ponte provisória da avenida Ismael Chaves Barcellos, no bairro Santa Rita. A sustentação da estrutura foi comprometida, motivando sua interdição.

Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a travessia passou a apresentar maior flexibilidade e pregos de fixação começaram a se soltar. A interrupção da passagem será mantida até que seja instalada parte das galerias de concreto necessárias para garantir um fluxo seguro de veículos no local – a expectativa é de que o serviço seja concluído ainda neste fim de semana.

“Dependendo das condições climáticas, o trânsito poderá ser liberado sobre parte das novas galerias até a noite de segunda-feira (8)”, prevê a prefeitura. A recomendação é de que se evite transitar pelo local, tanto a pé quanto de carro, pois o ponto interditado apresenta riscos significativos.

Caráter emergencial

A estrutura temporária foi erguida no final de maio para facilitar o acesso pelos motoristas após uma cratera se abrir no local durante as enchentes daquele mês. Dessa forma, evitou-se que os veículos só pudessem acessar os bairros Santa Rita e Cohab pela rodovia federal BR-116, o que poderia causar congestionamentos na avenida Nestor de Moura Jardim.

Trata-se de uma alternativa emergencial durante a construção de uma ponte definitiva, iniciada no dia 13 de junho e com duração prevista de 45 dias – ou seja, até o começo de agosto. O Ministério do Desenvolvimento Regional destinou à obra mais de R$ 1 milhão.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rompimento-de-adutora-da-corsan-provoca-interdicao-de-ponte-provisoria-em-guaiba/

Rompimento de adutora da Corsan provoca interdição de ponte provisória em Guaíba

2024-07-06