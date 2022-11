Esporte Arrascaeta no banco de reservas do Uruguai gera protestos de flamenguistas

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

“Estou bem, 100%. Aí tem que perguntar para o treinador. Sim, estou bem", disse o craque. Foto: Divulgação/AUF “Estou bem, 100%. Aí tem que perguntar para o treinador. Sim, estou bem", disse o craque. (Foto: Divulgação/AUF) Foto: Divulgação/AUF

Giorgian De Arrascaeta sequer saiu do banco na estreia do Uruguai na Copa do Mundo do Catar, no empate em 0 a 0 contra a Coreia do Sul. O astro do Flamengo, que usa a camisa 10 da seleção, rechaçou que esteja lesionado e disse não ter entrado por opção do técnico Diego Alonso.

A expectativa inicial era que o jogador do Flamengo começasse a partida, mas logo a comemoração virou frustração. E os flamenguistas não mediram palavras. “É um crime Arrasca ser banco”, escreveu um usuário no Twitter. “O técnico do Uruguai está maluco!”, exclamou outro.

“Estou bem, 100%. Aí tem que perguntar para o treinador (risos). Sim, estou bem. É opção do treinador. Graças a Deus tenho melhorado bastante dos problemas que eu tive recentemente e estou 100%. Com certeza (poderia jogar)”, disse o craque do Flamengo.

Vale ressaltar que o meia foi o segundo jogador da seleção com mais participações diretas durante as eliminatórias para o Mundial, com cinco gols e uma assistência em oito jogos.

Do banco, o jogador viu seus companheiros Godín e Valverde acertarem a trave duas vezes. Os uruguaios, contudo, não exigiram nenhuma defesa do goleiro coreano. Esta foi a primeira partida da Copa do Catar a terminar sem nenhuma finalização no alvo.

“Estreia é sempre um jogo complicado, difícil. É um time difícil. Sabemos que os três jogos são bem disputados. Mas também continuamos dependendo de nós.”

“Foi muito difícil. Perdemos muitos duelos e tivemos muitas imprecisões. Não conseguimos sair com clareza em alguns contra-ataques e abusamos da bola longa, que era pra ser um “fator surpresa”. Perdemos em nossos pontos mais fortes. Mas o empate foi importante. Se não pode ganhar, não perca”, disse o capitão Diego Godín.

O próximo compromisso do Uruguai é contra Portugal, na próxima segunda-feira (28), às 16h (horário de Brasília), no estádio Lusail. Depois, repete o histórico confronto com Gana de 2010, que ficou marcado pela mão de Luís Suárez na prorrogação.

