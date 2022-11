Esporte Neymar sai de campo chorando com dores no tornozelo em estreia da Seleção na Copa

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Atacante deixou o campo e iniciou tratamento com gelo ainda no banco de reservas. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neymar saiu chorando da estreia do Brasil na Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia, em Doha, no Catar. Após torcer o tornozelo direito, o jogador foi substituído e deixou o campo chorando. O médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, avisou que ele será reavaliado nesta sexta-feira (25).

De acordo com ele, é necessário aguardar de 24 a 48 horas para avaliar a evolução do quadro. O departamento médico ainda não marcou exames de imagens, mas a ideia por enquanto é acompanhar as próximas horas e a condição do atacante. Tite confia que o jogador ainda jogará nesta Copa do Mundo.

“O Neymar teve um entorse no tornozelo direito, o lance visto na TV fica bem claro, foi um trauma direto, em que o joelho do jogador da Sérvia fez um movimento ocasionando a entorse. Apresentou inchaço, iniciamos tratamento imediatamente no banco. Ele seguiu em tratamento na fisioterapia e agora é aguardar 24h, 48 para ter uma ideia mais clara”, disse Lasmar.

“Não existe exame de imagem marcado. Caso exista necessidade, faremos. Vai ser decidido à medida que ele for avaliado amanhã, provavelmente. A expectativa é de observação, qualquer coisa agora sobre a evolução e a sequência dele é prematura, ainda não temos nenhuma resposta e é importante aguardar”, acrescentou.

O momento da lesão foi aos 22 minutos do segundo tempo, após uma jogada com Milenkovic, que tentou desarmar com um carrinho e gerou a torção.

Em imagens exclusivas da Globo, Neymar apareceu no banco com o rosto coberto pela camisa e já iniciando o tratamento com gelo no tornozelo direito. Os jogadores consolaram o camisa 10 da Seleção.

Ao fim da partida, o camisa 10 seguiu para o vestiário sem a chuteira do pé direito e mancando. Tite, porém, tem confiança de que o atacante do Paris Saint-Germain ainda jogará nesta Copa.

“Pode ter certeza que o Neymar vai jogar a Copa. Tenho certeza absoluta disso”, afirmou o técnico.

Danilo não é grave

Rodrigo Lasmar também falou sobre Danilo, que sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no fim do jogo. Segundo médico, o problema foi leve, e já na zona mista o lateral-direito também se mostrou confiante de que não terá problemas.

“O Danilo teve uma entorse no tornozelo esquerdo. Uma entorse mais leve, incomodou bastante no final do jogo, mas já apresentou uma pequena melhora e também iniciou o tratamento. Como o Neymar, terá um acompanhamento mais próximo”, resumiu o médico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte