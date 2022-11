Futebol Brasil afasta a zebra e vence a Sérvia na estreia na Copa do Mundo 2022

Por Fabio Jacques | 24 de novembro de 2022

Richarlison foi o autor dos dois gols da vitória brasileira na estreia da Copa do Mundo do Catar 2022 Foto: Lucas Figueiredo/CBF Richarlison foi o autor dos dois gols da vitória brasileira na estreia da Copa do Mundo do Catar 2022. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Brasil estreou com o pé direito na Copa do Mundo 2022. Nervoso no primeiro tempo, o time do técnico Tite se soltou no segundo e venceu a Sérvia por 2 a 0, com dois gols de Richarlison, e afastou a zebra. Bastante participativo, Vini Jr foi outro destaque da partida desta quinta-feira (24).

Com a vitória por 2 a 0, o Brasil assume a liderança do Grupo G da Copa do Mundo, empatado em pontos com a Suíça, mas na frente pelo saldo de gols. Na segunda-feira (28), às 13h, as duas seleções se enfrentam e quem vencer encaminha classificação às oitavas-de-final. No mesmo dia, às 07h, Camarões e Sérvia também fazem seu segundo jogo.

O jogo

Com menos de 1 minuto de jogo, o Brasil já sofria a primeira falta do jogo. O zagueiro Thiago Silva foi derrubado no campo de defesa. Aos 4, Vini Jr roubou a bola no meio campo, puxou o ataque pela direita, mas a defesa da Sérvia tira em seguida. Aos 9, Casemiro enfiou para Neymar na grande área. O camisa 10 dominou, tentou finalizar, mas se enroscou e a defesa tirou. Com 11 minutos, a Sérvia tenta sair jogando, mas a marcação do Brasil está alta e não deixa espaço. Aos 26, uma boa chegada da equipe comandada por Tite.

Em seguida, Vini Jr recebeu uma bola pela esquerda do zagueiro Thiago Silva, ficou cara a cara com o goleiro, mas ele acabou defendendo. E só da Vini Jr, aos 40, ele foi lançado na esquerda, disputou com a marcação e se deu melhor. O atacante Brasileiro tentou chutar de chapa, mas foi travado. Aos 45, Vini recebeu na esquerda e tentou o toque buscando o Neymar, mas a defesa tirou.

O Brasil voltou para o segundo tempo do mesmo jeito que terminou o primeiro. Pressionando os sérvios.

Aos três minutos, Neymar cobrou falta da esquerda, mas a bola bateu na barreira e subiu pela linha de fundo. Aos 7, o craque fez um passe rápido para Raphinha dentro da área, mas é desarmado. E agora só dá Neymar. Alex Sandro abre o jogo com Vini Jr. na esquerda, que cruza na entrada da área. Neymar pega de primeira, de esquerda, e chuta para fora.

Aos 13 minutos, primeiro ataque da Sérvia na segunda etapa. Tadic cruzou com perigo na área brasileira, mas Alex Sandro afastou o perigo. Um minuto depois o próprio Alex Sandro avança para o ataque, vê o espaço e bate com força, na trave!

Aos 18, o tão esperado gol. Casemiro serve para Neymar na entrada da área, o camisa 10 tira os marcadores, e Vini Jr. fica com a sobra para finalizar. O goleiro Vanja dá rebote e Richarlison aparece para empurrar para as redes! Gol do Brasil!

Até os 22 minutos do segundo tempo, o Brasíl somava 22 finalizações contra apenas uma da Sérvia. E a segunda finalização da Sérvia vem aos 23 no cruzamento de Tadic que Pavlovic cabeceia por cima do gol de Alisson.

Aos 27, cruzamento de Vini Jr, Richarlison domina e toca de voleio para dentro do gol, ampliando o placar! Brasil 2 x 0 Sérvia.

Neymar foi substituído aos 34 minutos. Ainda no banco ele foi examinado pelos médicos da seleção, e parecia estar chorando embaixo da camiseta. Não houve informações sobre o problema do atacante.

Enquanto isso, no jogo só dá Brasil. Aos 35, Casemiro recebe a bola na entrada da área e chuta colocado no travessão. Quase a goleada. No minuto seguinte foi Rodrygo quem recebeu uma boa bola e bateu colocado. Dessa vez o goleiro Vanja fez a defesa!

Aos 41, Rodrygo recebeu a bola na entrada da área, puxou para a direita e bateu colocado, por cima do gol.

Brasil administra a vantagem, chegando ao ataque algumas vezes. A Sérvia praticamente não toca na bola.

Ficha técnica:

Brasil

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

Técnico: Tite

Sérvia

Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj (Lucic), Sergej Milinkovic-Savic, Miadenovic (Kostic); Tadic; Mitrovic, Vlahovic.

Técnico: Dragan Stojković

Arbitragem

Árbitro: Alireza Faghani (Irã)

Assistente 1: Mohammadreza Mansouri (Irã)

Assistente 2: Mohammadreza Abolfazli (Irã)

VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)

Colaborou: Lorenzo Rivero

