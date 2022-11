Futebol Médico da seleção diz que Neymar sofreu entorse no tornozelo direito

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











De acordo com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, o craque teve uma entorse do tornozelo direito. Necessidade de exame de imagem só será decidido após avaliação Foto: Lucas Figueiredo/CBF De acordo com o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, o craque teve uma entorse do tornozelo direito. Necessidade de exame de imagem só será decidido após avaliação Foto: Lucas Figueiredo/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a estreia da seleção brasileira na Copa do Catar, nesta quinta-feira (24) no estádio de Lusail, o médico da equipe, Rodrigo Lasmar, falou à imprensa em coletiva sobre a lesão que Neymar sofreu no tornozelo direito e que o levou a deixar o jogo contra a Sérvia no segundo tempo.

“O Neymar teve uma entorse no tornozelo direito, um trauma direto quando o joelho do adversário fez um movimento causando a entorse. O Neymar apresentou um pouco de inchaço. Iniciamos o tratamento com gelo no banco e ele seguiu agora o tratamento na fisioterapia. Não existe nenhum exame de imagem marcado. Se existir necessidade, faremos. Porém, isso será decidido após a avaliação dele amanhã. A expectativa é de observação e qualquer coisa que falemos de evolução é prematura. Não temos nenhuma resposta. É importante aguardar”, declarou o médico.

O técnico Tite, que também participou da entrevista, afirmou com ênfase: “Pode ter certeza de que o Neymar vai jogar a Copa, tenho certeza absoluta disso. Ele vai jogar a Copa”.

Saída precoce

O atacante Neymar precisou deixar o campo na partida de estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, nesta quinta-feira (24), por causa de dores no tornozelo. Ele precisou receber atendimento médico no banco de reservas. A Seleção Brasileira venceu a Sérvia por 2 a 0. Veja como foi o jogo.

O jogador, que sofreu diversas faltas durante a partida, foi substituído pelo técnico Tite aos 34 minutos da etapa final, quando o Brasil vencia o jogo por 2 x 0, com dois gols de Richarlison. Antony entrou no lugar do camisa 10.

Imagens da TV Globo mostraram os médicos da seleção aplicando gelo no tornozelo direito de Neymar, que estava com o rosto coberto pela camisa. O Brasil voltará a campo na segunda-feira (28) para enfrentar a Suíça em seu segundo jogo pelo grupo G do Mundial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol