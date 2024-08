Esporte Arritmia de Tite é revertida sem cirurgia, mas técnico do Flamengo continua internado

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

O técnico deu um susto na delegação do Flamengo que foi para a Bolívia. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O técnico Tite não passará por procedimento cirúrgico após ter sido diagnosticado com uma fibrilação atrial na volta da delegação do rubro-negro de La Paz. Na tarde desta sexta-feira (23), o Flamengo informou que o problema cardíaco pelo qual passou o treinador foi revertido com o uso de medicamentos.

Ainda segundo o clube, não há procedimento cirúrgico agendado para o treinador. Tite seguirá internado e realizado exames pelo menos até sábado. A presença do treinador na partida contra o Bragantino, no Maracanã, neste sábado, não está garantida.

O técnico deu um susto na delegação do Flamengo que foi para a Bolívia. Após o confronto contra o Bolívar, pelas oitavas de final da Libertadores, o comandante rubro-negro passou mal e necessitou de atendimento do departamento médico do clube. No desembarque no Rio de Janeiro, o comandante precisou ser hospitalizado para realização de novos exames.

Em nota, o Flamengo informou que foram detectadas elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude no treinador de 63 anos. Tite foi prontamente medicado e assistido pelos médicos durante o retorno ao Rio de Janeiro, que aconteceu nesta sexta-feira.

A delegação do Flamengo chegou no saguão do aeroporto internacional do Rio de Janeiro por volta de 6h30min e após o desembarque Tite foi encaminhado diretamente ao Hospital Copa Star para a realização de exames, que confirmaram a Fibrilação Atrial.

