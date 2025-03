Porto Alegre Na Zona Sul de Porto Alegre, Arroio do Salso recebe serviço de drenagem

25 de março de 2025

As equipes atuam no trecho da ponte situada na avenida Serraria Foto: Luciano Lanes / PMPA As equipes atuam no trecho da ponte situada na avenida Serraria. (Foto: Luciano Lanes / PMPA) Foto: Luciano Lanes / PMPA

Nesta terça-feira (25), o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) iniciou uma nova frente de drenagem no Arroio do Salso, localizado no bairro Serraria, Zona Sul de Porto Alegre. As equipes atuaram no trecho da ponte situada na avenida Serraria, avançando cerca de 200 metros em direção à foz do curso d’água.

A limpeza e o desassoreamento têm por objetivo minimizar transbordamentos dos cursos d’água em episódios de chuvas intensas. Após a remoção, os resíduos são secos às margens dos arroios, por até 30 dias. Depois, são encaminhados a aterros licenciados, garantindo o cumprimento das normas ambientais.

“Atuamos de forma permanente na dragagem dos arroios da Zona Sul. Antes de iniciarmos o do Salso, trabalhamos em trechos dos arroios Capivara, Cavalhada, Granja Regina, Guabiroba, Lami, Rincão, Sanga da Morte, Manecão e diversas bacias de amortecimento na região”, diz a diretora de Operações do Dmae, Isabel Costa.

Em 2024, o Dmae investiu cerca de R$ 15 milhões na remoção de 161 mil metros cúbicos de resíduos depositados em arroios. O volume superou em mais de 110% meta estabelecida pelo PPA (Plano Plurianual) da prefeitura para o ano passado. Apenas na Zona Sul, foram dragados 29,8 mil metros cúbicos.

