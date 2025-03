Porto Alegre Churrasco Solidário no Largo Glênio Peres marca o início das comemorações do aniversário de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











110 voluntários participaram da ação Foto: Alex Rocha/PMPA 110 voluntários participaram da ação. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (25), uma ação solidária para comemorar o aniversário de 253 anos de Porto Alegre reuniu milhares de pessoas no Largo Glênio Peres, para receber um prato de churrasco e paella campeira preparados por 110 voluntários.

Foram assadas duas toneladas de carne e preparados 750 quilos de paella campeira para atender até 5 mil pessoas. Também houve distribuição de pães e refrigerantes.

A aposentada Antonia Marques saiu cedo de casa, no bairro Cavalhada, para garantir seu prato. “Que delícia esta comida”, elogiou.

“Viva Porto Alegre no seu aniversário de superação e solidariedade! Neste dia especial, celebramos nossa gente, que enfrentou um 2024 desafiador por causa da enchente e merece aproveitar a cidade, com seus espaços públicos recuperados e um sorriso no rosto. Meu agradecimento especial aos voluntários, pois sem as doações, o Churrasco Solidário não seria possível. A solidariedade é a essência da nossa Porto Alegre”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Liliana Cardoso Duarte, secretária municipal da Cultura, agradeceu a participação de todos churrasqueiros e churrasqueiras que se reuniram para entregar um evento gastronômico genuíno ao público. “É o Rio Grande mobilizado para dar à comunidade o melhor da nossa gastronomia que é exportada para o mundo. Nós, enquanto poder público, estamos muito felizes”.

O evento Churrasco Solidário foi uma promoção da Associação dos Amigos do Mercado Público com apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Cultura.

Porto Alegre celebra 253 anos em 26 de março com uma programação diversificada. Estão previstos shows musicais, exposições de arte, corridas, eventos esportivos e o tradicional Baile da Cidade, que irá acontecer neste sábado (29), no Parque da Redenção, com 15 atrações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/churrasco-solidario-no-largo-glenio-peres-reune-milhares-de-pessoas/

Churrasco Solidário no Largo Glênio Peres marca o início das comemorações do aniversário de Porto Alegre

2025-03-25