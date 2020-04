Rio Grande do Sul Arrozeiros gaúchos realizam doações para combater o coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Entidades associadas à Federarroz fazem doações a hospitais Foto: Fagner Almeida/Divulgação

Entidades associadas à Federarroz (Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul) estão se mobilizando com doações para as comunidades locais em meio à pandemia de coronavírus. Entre as ações, está a destinação de recursos aos hospitais locais para a compra de insumos direcionados ao trabalho dos profissionais de saúde.

A Associação de Arrozeiros de Uruguaiana está realizando a doação de R$ 100 mil para a Santa Casa do município, por meio da Fundação Pioneiro/Uruguaiana Viva. Em Santa Vitória do Palmar, serão R$ 130 mil doados pelo grupo de arrozeiros em conjunto com o Sindicato Rural e criadores da raça Hereford da região.

Já em Jaguarão, os arrozeiros arrecadaram e doaram R$ 90 mil para a Santa Casa para a compra de respiradores.

“Nós, como produtores, temos a responsabilidade de manter o abastecimento da população e temos consciência das dificuldades do momento. Por isso, estamos mobilizando as associações e os produtores que ajudem a população brasileira”, destacou o presidente da Federarroz, Alexandre Velho.

