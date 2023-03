Porto Alegre Arte cemiterial é tema do projeto Viva o Centro a Pé deste sábado, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O encontro será as 10h, no Cemitério da Santa Casa de Misericórdia, localizado na avenida Oscar Pereira, 423. Foto: Rodger Timm/PMPA O encontro será as 10h, no Cemitério da Santa Casa de Misericórdia, localizado na avenida Oscar Pereira, 423. (Foto: Rodger Timm/PMPA) Foto: Rodger Timm/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O passeio orientado Viva o Centro a Pé terá uma nova edição neste sábado (11), no Cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre. O encontro será orientado por José Francisco Alves, professor de escultura no Atelier Livre, historiador de arte e especialista internacional de arte pública.

A atividade irá destacar parte do rico patrimônio cemiterial de Porto Alegre, abordado do ponto de vista da história da arte, das obras e dos artistas. São esculturas e monumentos realizados por artistas locais e estrangeiros, alguns vindos da Europa, muitos outros de autores anônimos, e que, apesar de dignas de figurarem em museus, estão ao alcance de todos em local público.

No Cemitério da Santa Casa, o mais antigo da capital gaúcha, será dado destaque a monumentos públicos erguidos em memória a personagens do cenário artístico e político, local e nacional, como o jazigo de Júlio de Castilhos, importante líder político do início do século XX; além de nomes como Pinheiro Machado, Borges de Medeiros, Plácido de Castro, do Conde de Porto Alegre, do músico Vítor Matheus Teixeira, o Teixeirinha, e do artista plástico Iberê Camargo, entre outros.

Consagrados artistas do Brasil e estrangeiros assinam obras de arte funerária presentes na necrópole, destacando-se Alfred Adloff, André Arjonas, Antônio Caringi, Décio Villares e Rodolfo Pinto e Couto.

O encontro será as 10h, no Cemitério da Santa Casa de Misericórdia, localizado na avenida Oscar Pereira, 423. O ingresso é 1 Kg de alimento não perecível.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/arte-cemiterial-e-tema-do-projeto-viva-o-centro-a-pe-deste-sabado-em-porto-alegre/

Arte cemiterial é tema do projeto Viva o Centro a Pé deste sábado, em Porto Alegre