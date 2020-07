Arthur Aguiar concedeu uma entrevista ao jornalista Leo Dias após sua ex-mulher, Mayra Cardi, dizer que os dois viviam um relacionamento abusivo e que ele a traiu diversas vezes.

“O que eu fiz não tem justificativa, não tem defesa, não tem o que falar. Está errado. Mas, a partir do momento em que você comete vários erros, tenho a sensação de que as pessoas já invalidam tudo”, declarou ele.

O ator quer, apesar de tudo, tentar reconquistar Mayra, mas não como marido e mulher, mas, sim, ter uma relação de respeito por causa da filha que eles têm juntos, Sophia, de 1 ano e 8 meses.

“Hoje a gente não tem nenhum tipo de relação. E isso é o tipo de relação que eu não quero pra minha filha. Eu tenho vontade sim, de reconquistar a Mayra como mãe da minha filha. Ter um relacionamento com ela de respeito, onde a gente realmente possa conversar. De admiração, em algum momento, que isso vai demorar muito pra acontecer. E de convívio. Minha filha não tem que conviver uma parte com a mãe, uma parte com o pai, como se eles fossem duas pessoas totalmente distantes. Tem que ter um momento ali dos dois juntos”, explicou.

Arthur falou ainda que pretende ser um exemplo para Sophia. “Não interessa se eu não fui um cara tão bom para mãe dela, não interessa se errei muito ou um pouco, mas eu serei um puta pai para ela. Eu tenho que ter essa conexão com ela e ela tem que saber que eu sou a pessoa que vai querer ligar a qualquer momento”, contou.

“Não me relacionaria comigo”

Arthur comentou sobre novos relacionamentos, mas que, por conta de toda essa história, pode não ser tão fácil. “É horrível, cara. Ninguém vai acreditar em você. Eu não me relacionaria comigo. Eu não confiaria em mim”, declarou.

Ela deixa claro que não tem rancores de Mayra e que a maneira como tudo foi divulgado e a polêmica que gerou foram importantes para ele. “A maior lição, em primeiro lugar, é nunca mais me trair. Porque acho que, quando eu traio uma outra pessoa, eu já me traí. Qual foi meu propósito? Qual foi minha vontade de estar ali com aquela pessoa? Você está com alguém por algum motivo, porque você quer estar com alguém. Ninguém te obrigou a estar com aquela pessoa. A partir do momento em que eu traio outra pessoa, a primeira pessoa que eu traí fui eu. Depois, não trair o outro. Nunca mais fazer uma pessoa sofrer por minha causa”, afirmou.

O ator confessou que as traições tinham virado um hábito, do qual ele não conseguia mais se livrar. “Você começa a entrar em um ciclo muito louco e, a qualquer momento, sua casa pode cair. Você tem que ficar segurando uma história, um sentimento, um negócio… É horrível. E eu não quero, nunca mais, ter esse sentimento comigo. Nunca mais quero fazer isso com ninguém. Se você me perguntar: ‘Cara, você está arrependido?’. É até redundante: é óbvio que estou arrependido. Muito, muito arrependido. Eu me sinto totalmente envergonhado pela minha atitude, mas muito envergonhado”, disse.