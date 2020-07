Magazine Anitta abre sua casa e comenta sobre sua nova rotina durante o isolamento social

10 de julho de 2020

"É uma casa feliz e com muito amor", disse a popstar brasileira. (Foto: Reprodução/Instagram)

Anitta é multifacetada, isso não é novidade para ninguém. Até com a pandemia, ela encontra uma forma de continuar trabalhando e atualizando os fãs com suas histórias – sejam elas pessoais ou profissionais.

Ela, que inclusive acaba de lançar a música Tocame, abriu a casa para a Vogue americana e mostrou de onde tem apresentado seu programa de TV e promovido seus singles.

“É uma casa feliz e com muito amor”, disse a popstar brasileira, que revelou que pratos gosta de cozinhar e o que faz para se cuidar durante o período de isolamento social.

O terceiro piso da casa de Anitta passou por algumas mudanças para atender às suas necessidades artísticas: ganhou um palco e espaço com cenário divertido para dar entrevistas e participar de lives.

A popstar, que vive com o namorado, Gui Araújo, contou que divide tarefas: ela cozinha e as outras pessoas lavam louça – algo que disse odiar. Já a alimentação, Anitta contou que mantém uma dieta quase toda vegana, mas que de vez em quando ainda se rende a vontades.

Capa ousada

Anitta aparece poderosa na capa da versão digital da “V Magazine”, publicação que já estampou grandes nomes da indústria pop, como Britney Spears, Jennifer Lopez e Lady Gaga. Seminua e bronzeada, a cantora é comparada a Madonna logo na abertura da reportagem, que tenta resumir o impacto da carioca na indústria musical: “Anitta, que, se você ainda não conhece, é algo como a Madonna do Brasil”, diz um trecho da reportagem.

“Em sua ascensão relativamente rápida desde sua estréia em 2010 no Brasil, Anitta – como Madonna antes dela –desafiou tudo, desde convenções musicais a forças de censura. Um produto das favelas do Rio – ou seja, os setores mais pobres e desprivilegiados da cidade -, o estilo funk brasileiro da cantora foi sujeito a proibições por legisladores conservadores brasileiros em 2017”, escreveu a publicação.

A entrevista foi conduzida por Diplo, o DJ que faz parte da banda Major Lazer, com quem a carioca gravou o hit “Sua cara”, que contou com a participação de Pabllo Vittar. Inclusive, eles relembraram o desmaio que Anitta teve durante a gravação do clipe, no Marracos. “Estava tão quente e me colocaram numa roupa de plástico! Mas voltei à vida e continuei”, recordou.

