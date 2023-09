Esporte Arthur Elias é o novo técnico da Seleção Brasileira Feminina

Treinador já convoca time para amistosos da data Fifa deste mês Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians Treinador já convoca time para amistosos da data Fifa deste mês (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians) Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians

A Seleção Brasileira Feminina tem um novo comandante. O treinador Arthur Elias, atualmente no Corinthians, é o técnico do Brasil no lugar de Pia Sundhage, demitida na quarta-feira (30). O projeto da entidade é manter a comissão técnica para os próximos quatro anos, abrangendo os Jogos Olímpicos de Paris-2024 e a Copa do Mundo de 2027, pleiteada pelo País para ser sede.

O novo técnico, inclusive, vai anunciar a lista das convocadas para a data Fifa de setembro, que acontecerá entre os 18 e 26. Inicialmente, a CBF abriria mão desses amistosos para decidir a nova estrutura do futebol feminino com calma, mas preferiu apressar a escolha para não perder os amistosos.

Poucas horas antes do anúncio oficial que, irá acontecer nesta sexta-feira (1°), a CBF informou, em nota, que o presidente da entidade iniciou as conversas logo após a demissão da técnica Pia Sundhage com três nomes: Arthur Elias, do Corinthians; Rosana Augusto, do Red Bull Bragantino e Emily Lima, técnica da seleção feminina do Peru, e que já dirigiu o Brasil entre 2016 e 2017, mas deixou o cargo por problemas internos.

Arthur, no entanto, já havia sido sondado antes das negociações oficiais. Diante das especulações nesta semana, o Corinthians afirmou que o treinador estava concentrado no restante da temporada. O time é líder do Paulista e busca uma vaga na final do Brasileirão neste sábado contra o Santos, o primeiro jogo foi 3 a 0. Ele tem contrato até dezembro. No clube paulista desde 2016, conquistou 14 títulos com as Brabas.

