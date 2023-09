Inter Inter finaliza preparação para a partida contra o Goiás pelo Brasileirão

O zagueiro Vitão, com lesão muscular na coxa, fica de fora. Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter finalizou, na manhã desta sexta-feira (1°), os treinamentos para enfrentar o Goiás fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado (2), o clube gaúcho entra em campo no estádio da Serrinha, às 16h, no jogo válido pela 22° rodada do Brasileirão.

O último treino antes da partida foi fechado no CT. Na manhã desta sexta-feira (1º), a comissão técnica organizou atividades táticas no gramado, ajustando todos os detalhes para buscar os três pontos em Goiânia.

Em relação ao último jogo do Brasileirão, o goleiro Chino Rochet retorna após cumprir suspensão. Assim como o treinador Eduardo Coudet, que poderá ficar na beira do campo. O zagueiro Vitão, com lesão muscular na coxa, fica de fora.

Inter finaliza preparação para a partida contra o Goiás pelo Brasileirão

