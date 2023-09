Economia “PIB de 0,9% no 2º trimestre foi uma boa surpresa”, diz presidente do Banco Central

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Campos Neto tem sido criticado desde o início do ano por membros do governo federal. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Campos Neto tem sido criticado desde o início do ano por membros do governo federal. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira (1º), que a alta do PIB de 0,9% no segundo trimestre, ante os três meses anteriores, “foi uma boa surpresa”, em conversa com empresários antes da abertura do evento LIDE Brazil Development Forum que ocorrerá em Washington.

O desempenho do PIB ficou dentro do esperado pelas projeções, cujo intervalo variava de queda de 0,1% a alta de 1,1%, mas o resultado veio bem acima da mediana (0,3%). Esta fvoi a oitava alta consecutiva do PIB na série com ajuste sazonal, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB cresceu 3,7% no primeiro semestre do ano.

O presidente do Banco Central deve realizar palestra na hora do almoço neste fórum. Na semana que vem, ele irá a Basileia, na Suíça, onde participa da “BIS Annual Roundtable on Financial Stability e das Bimonthly Meetings”, promovidas pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS).

Campos Neto tem sido criticado desde o início do ano por membros do governo federal, inclusive o presidente Lula, por conta da gestão dos juros. No início desta semana, ele voltou a defender que o ciclo de juros no Brasil está bem coordenado com a maior parte dos países. O presidente do BC admitiu que eles são altos, mas ponderou que proporcionalmente são menores do que já foram na média dos períodos passados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/pib-de-09-no-2o-trimestre-foi-uma-boa-surpresa-diz-presidente-do-banco-central/

“PIB de 0,9% no 2º trimestre foi uma boa surpresa”, diz presidente do Banco Central

2023-09-01