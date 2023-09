Inter Conmebol confirma data e horário para jogo entre Inter e Fluminense pelas semifinais da Libertadores da América

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Primeira partida acontece no Maracanã dia 27 de setembro. Foto: Divulgação Primeira partida acontece no Maracanã dia 27 de setembro. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O confronto brasileiro da semifinal da Libertadores da América entre Inter e Fluminense será disputado na quarta-feira, dia 27 de setembro, às 21h30min no estádio Maracanã, no Rio. A volta está marcada para o dia 4 de outubro, no mesmo horário, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

A Conmebol esperou as posições das detentoras de direitos autorais televisivos para definir os dias e horários. Com isso, a opção pelo enfrentamento nacional em uma quarta-feira foi um pedido da TV.

Na outra Semifinal, Boca Juniors e Palmeiras fazem o duelo de ida em Buenos Aires, às 21h30min, no dia 28 de setembro, quinta-feira, em La Bombonera. Uma semana depois, as equipes se enfrentam em São Paulo, dia 5 de outubro, no mesmo horário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/conmebol-data-e-horario-para-jogo-entre-inter-e-fluminense-pelas-semifinais-da-libertadores-da-america/

Conmebol confirma data e horário para jogo entre Inter e Fluminense pelas semifinais da Libertadores da América

2023-09-01