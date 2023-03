Grêmio Artilheiro nas últimas temporadas, Diego Souza ainda não marcou em 2023 pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 11 de março de 2023

O centroavante tem contrato com o clube gaúcho até junho da temporada de 2023 Foto: Lucas Uebel/Grêmio O centroavante tem contrato com o clube gaúcho até junho da temporada de 2023 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Fundamental nas últimas temporadas do Grêmio, o centroavante Diego Souza ainda não marcou na temporada de 2023. Nas últimas três temporadas, o camisa 29 marcou 71 gols. O jogador não marca há dez jogos, desde a reta final do Campeonato Brasileiro da Série B em 2022.

Desde a chegada do camisa 9, Luis Suárez, Diego foi para o banco de reservas e não virou mais titular. Diante do Ypiranga, neste sábado, o centroavante quer fazer as pazes com o gol e mostrar que pode ser uma boa alternativa durante os jogos da temporada.

Diego Souza tem contrato com o Grêmio até junho de 2023, mas existe a possibilidade de contrato ser renovado até o fim de deste ano. Seu último gol com a camisa do clube gaúcho aconteceu contra o Londrina, no dia 8 de outubro de 2022.

Este ano, o centroavante completa 38 anos, em 17 de junho. Diego já afirmou que a temporada de 2023 será a sua última como jogador profissional de futebol.

