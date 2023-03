Inter Gurias Coloradas vencem por 2 a 0 o Real Brasília em Alvorada pelo Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 11 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Está foi a primeira partida no Brasileiro com a presença de torcedores na temporada Foto: Juliana Zanatta/Inter Está foi a primeira partida no Brasileiro com a presença de torcedores na temporada (Foto: Juliana Zanatta/Inter) Foto: Juliana Zanatta/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As Gurias Coloradas venceram a partida contra o Real Brasília, por 2 a 0, neste sábado (11), no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Priscila, atacante, e Isa Hass, zagueira, marcaram os gols para a equipe colorada.

O time entrou em campo com a mesma escalação da rodada passada, na derrota para a Ferroviária. Mais uma oportunidade para que o ataque, com Priscila e Aquino mais adiantadas e Sandoval jogando mais pelas pontas.

A escalação contou com: Gabi Barbieri; Roberta, Bruna Benites, Isa Haas e Eskerdinha; Capelinha, Pati Llanos e Fany Gauto; Fabiola Sandoval, Belén Aquino e Priscila. A partida aconteceu no CT de Alvorada, foi a primeira partida na competição com a presença de torcedores.

Priscila, de pênalti, foi para a cobrança e mandou para o fundo das redes. O chute no canto esquerdo garantiu a vantagem colorada, aos 49 minutos do primeiro tempo. Aos 26 minutos do segundo tempo, o Inter ampliou o marcador. Após o escanteio, em jogada pelo alto, Isa Haas mandou de cabeça para o gol, garantindo a vitória do clube gaúcho.

Com a vitória, as gurias voltaram à zona de classificação, ocupando a quarta colocação, com seis pontos. A próxima partida do Inter acontece contra o São Paulo. A partida será no próximo domingo (19), às 19h, em Cotia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/gurias-coloradas-vencem-por-2-a-0-o-real-brasilia-em-alvorada-pelo-brasileirao-feminino/

Gurias Coloradas vencem por 2 a 0 o Real Brasília em Alvorada pelo Brasileirão Feminino