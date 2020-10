Dicas de O Sul Artista plástica Milena Juliano lança série “Borboletas”

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2020

(Foto: Wagner Farias/Divulgação)

A artista plástica Milena Juliano apresenta a série “Borboletas”. As obras exaltam o poder do transformar-se, tendo como inspiração a chegada da primavera e toda a magia que envolve o florescer.

“Borboletas” é um convite à renovação e à metamorfose, tão necessárias no momento atual. A série é limitada e conta com 15 borboletas únicas, cada uma com uma rica mistura de cores.

“A Primavera é o começo de um novo ciclo, que representa o nascimento. É o período de regar nossos jardins e plantar sementes para o nosso processo de renascimento. Durante o equinócio de primavera – quando a força do dia e da noite tornam-se iguais –, devemos nos integrar conscientemente à Mãe Terra, que todo ano renova seu ciclo de nascimento e ressurreição, favorecendo novos inícios. Na primavera, a primeira manifestação de energia vital é o nascer e brotar da vegetação. Trata-se de um momento de prosperidade e crescimento”, explica Milena sobre o ponto de partida para criação da série.

As obras podem ser adquiridas no perfil da artista no Instagram.

